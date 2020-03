German Naval Yards meldet Kurzarbeit an

Kiel

Betroffen sind nach Mitteilung der Werft Werkstätten sowie die Fertigung im Schiffbau. Die Arbeiten an und in den Schiffen sind von der Maßnahme auch betroffen. Neben dem Standort Kiel gibt es auch bei der Nobiskrug-Werft in Rendsburg Kurzarbeit. Die Werftgruppe hat an den Standorten Kiel und Rendsburg rund 1000 Mitarbeiter.

Lieferkette unterbrochen

Für die Kurzarbeit gibt es laut Mitteilung der Werft mehrere Gründe. So fehlen in einigen Bereichen dringend benötigte Zulieferungen und auch ausländische Unterauftragnehmer und Arbeitskräfte. Viele Fachkräfte haben entweder Deutschland verlassen oder kommen nicht mehr ins Land.

Schutzausrüstungen fehlen

In dieser Woche hatte die Werft auch noch versucht, alle Gewerke mit Arbeitskräften und Material zu beliefern. Ein Problem sind aber auch Schutzmasken.

"Heute müssen wir feststellen, dass auch wir unseren Mitarbeitern die notwendige und gebotene Schutzausrüstung nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen können, um noch angemessen produktiv sein und eine sichere Arbeitsumgebung anbieten zu können", so ein Sprecher.

Bei der Kieler Werft sind aktuell vier Korvetten für Israel, eine Luxusjacht und zwei Schleusentore in Arbeit. Außerdem baut German Naval Yards ein neues Marinerettungszentrum für den Marineversorger " Frankfurt am Main".

Betriebsschließung zunächst bis 20. April

"Nach intensiver Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten, sehen wir uns leider zu diesem Schritt gezwungen“, begründete ein Sprecher der Werft diese Entscheidung. Die Betriebsschließung soll vorerst bis zum 20. April gehen.

Zuvor hatten sich Geschäftsführung und Betriebsrat auf die Ausgestaltung der Kurzarbeit geeinigt. Wo immer möglich, wird die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten genutzt.

Vor einer Wiederaufnahme des Fertigungsbetriebs wolle man sich auch an den Empfehlungen der Bundesregierung orientieren, so heißt es in der Mitteilung.

Tkms und der U-Bootbau sind nicht betroffen

Von der Maßnahme nicht betroffen ist Thyssenkrupp Marine Systems mit ihren rund 3000 Mitarbeitern. Der U-Bootbau geht ohne Einschränkungen in einem Schicht-System weiter.

Bei den MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern und der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft ruht die Arbeit bereits seit der vergangenen Woche.