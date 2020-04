Gleich zwei Start-ups aus Schleswig-Holstein versuchen am Dienstag ihr Glück in der Vox-Show "Höhle der Löwen". Die Kieler Gründer von Rankwerk versuchen einen Investor als "Düngemittel" für ihr Geschäft mit Saatgut zu gewinnen. Drinkbetter aus Tangstedt will mit einem Power-Getränk begeistern.