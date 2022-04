Kiel/Molfsee

Elf Tage vor der Landtagswahl fühlt das Handwerk der Politik auf den Zahn: Bei ihrem traditionellen „Klönschnack“ hat die Kreishandwerkerschaft Kiel am Mittwochabend vier Direktkandidaten aufs Podium geladen – und nach ihren Ideen vor allem zum drängendsten Problem der Betriebe gefragt: dem Fachkräftemangel. Ein Dauerthema, das auch von steigenden Energiepreisen, Lieferengpässen und Materialmangel durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg nicht verdrängt wurde.

Thomas Hölck, (SPD, Wahlkreis Pinneberg-Elbmarschen), Lasse Petersdotter (Grüne, Kiel-Nord), Kay Richert (FDP, Flensburg) und Tobias von der Heide (CDU, Kiel-Nord) stellten sich den Fragen von Simone Speck von der Handwerkskammer Lübeck und Hans-Wilhelm Hansen von der Kreishandwerkerschaft Kiel sowie von Moderator Christopher Scheffelmeier. Vor den rund 100 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und natürlich dem Handwerk im Molfseer Restaurant Drathenhof konnte erwartungsgemäß keiner der Landespolitiker den großen Wurf einer Lösung präsentieren.

Können Zuwanderer den Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein decken?

„Der größte Hebel ist eine echte Fachkräftezuwanderung“, zeigte sich Tobias von der Heide sicher. Alleine Schleswig-Holstein brauche künftig bis zu 15.000 Zuwanderer jährlich, um die Lücke zu füllen. „Das muss das Land mitorganisieren“, so der Christdemokrat. Dem Gedanken nach qualifizierter Einwanderung wollte Lasse Petersdotter hingegen nicht folgen. „Fertig ausgebildete Arbeitskräfte werden wir nicht nach Schleswig-Holstein bekommen, wir sind kein Hochlohnland“, sagte der Grüne.

„Wir brauchen stattdessen eine qualifizierende Einwanderung.“ Die Ausbildung müsse also hier stattfinden. Kay Richert konnte damit etwas anfangen: „Es ist ein Gewinn für alle, wenn Einwanderer für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen.“ Der FDP-Kandidat widersprach Petersdotter jedoch auch: „Wir sollten unseren Standort nicht schlechtreden. Schleswig-Holstein ist kein Niedriglohngebiet, sondern durch die mittelständische Struktur sehr attraktiv.“

Hans-Wilhelm Hansen, Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Kiel-Neumünster, bezweifelte, dass allein Einwanderung helfe. Er erlebe, dass Absolventen seines Gewerks abwanderten, zum Teil sogar ins Ausland. Auch Thomas Hölck strich heraus: „Wir brauchen einen Bewusstseinswandel hin zur Gleichwertigkeit der beruflichen mit der akademischen Bildung“, sagte der Sozialdemokrat. Und: „Wir müssen uns auch mehr um Frauen für das Handwerk bemühen.“

Lasse Petersdotter sprach einen Punkt an, der bei den Handwerkern unter den Zuhörern auf Zustimmung traf. „Die praktische Bildung spielt in Gymnasien keine Rolle, das muss sich ändern“, sagte er mit Blick auf Fächer wie Technik oder Hauswirtschaftslehre. Vielen der rund 540 Mitgliedsbetrieben der Kreishandwerkerschaft Kiel ist schon lange ein Dorn im Auge, dass immer mehr Schüler Abitur machen und danach studieren, ohne die Vorteile einer Lehre zu kennen.

Appell an die Kreishandwerkerschaft Kiel um Nachsicht bei Bewerbern

Vorstandsmitglied Hartmut Klotz, Ehrenobermeister der Friseurinnung, sah in diesem Punkt vor allem die Bildungspolitik gefragt, stimmte aber auch seinem Vorstandskollegen Michael Oelrich zu: „Mit dem Spruch ,Lehrjahre sind keine Herrenjahre’ motivieren wir heute niemanden mehr, eine Ausbildung zu beginnen“, so der Malermeister mit Betrieb in Altenholz.

Die Qualität der Lehre sei entscheidend. Die lasse sich steigern, wenn Auszubildende nicht nur als Laufburschen betrachtet werden. Stattdessen müssten deren Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das setze voraus, dass Gesellen und Meister dafür ein gewisses Verständnis entwickeln und in Ausbildungsfragen geschult sind.

Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken, der die Grüße der Landeshauptstadt überbrachte, wandte sich zum kommenden Lehrjahr mit einem Appell an die Handwerksbetriebe. „In der Corona-Pandemie haben die Schülerinnen und Schüler gelitten, die über lange Zeit Homeschooling machen mussten. Seien Sie milde und nachsichtig mit ihnen und geben Sie auch Bewerbern eine Chance, die ihre Leistungen nicht voll erbringen konnten.“