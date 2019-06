In Handewitt hat Schleswig-Holsteins erste Wasserstofftankstelle eröffnet. „Das ist der Anfang von dem, was jetzt notwendig ist, wenn wir eine Energiewende erreichen wollen“, so Verkehrsminister Bernd Buchholz. Obwohl kürzlich in Norwegen eine Station explodierte, hat er keine Sicherheitsbedenken.