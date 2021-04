Kiel

Zum einen stellte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) per Rechtsverordnung die Weichen dafür, dass Unternehmen den nicht im Homeoffice befindlichen Mitarbeitern zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen müssen. Bisher war die Pflicht zu einem Corona-Test pro Woche vorgesehen. Die Wirtschaft fürchtet nicht nur höhere Kosten, sondern auch Engpässe bei Tests.

Und auch eine Aufstockung der Kinderkrankentage soll es geben. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld steigt demnach noch einmal von 20 Tagen pro Elternteil und Kind auf 30 Tage. Für Alleinerziehende wird der Anspruch von 40 auf 60 Tage erhöht.

Arbeitgeber kritisieren die Nachschärfung bei der Testangebotspflicht

Wegen coronabedingter Einschränkungen an Kitas und Schulen war die Anzahl der Krankentage Anfang des Jahres schon einmal pro Elternteil von zehn auf 20 erhöht worden, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage. Massive Kritik an den Nachschärfungen kommt aus der Wirtschaft in Schleswig-Holstein: „Das Thema Testangebotspflicht für Arbeitgeber zeigt das Regelungschaos für die Unternehmen einmal mehr auf“, sagt Sebastian Schulze, Sprecher des Arbeitgeber-Dachverbandes UV Nord.

Erst am Vortag, so Schulze, sei die stufenweise Testangebotspflicht in Kraft getreten, mit der Vorgabe eines Tests pro Woche und einer Ausweitung auf zwei Tests in bestimmten Fällen: „Einen Tag später folgt schon eine Ausweitung der Testangebotspflicht auf zwei Tests pro Woche für alle Unternehmen.“ Dies sei nicht mehr nachvollziehbar.

Doch der UV Nord warnt auch vor ganz praktischen Folgen: Bestellte Testmengen würden für zwei Angebote in der Woche nicht ausreichen, zudem steige die Kostenlast „enorm“ – und das in ohnehin schon wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Schulze: „Vertrauensbildende Maßnahmen seitens der Politik für die Wirtschaft sehen eindeutig anders aus – und wären dringend erforderlich.“

Unterschätzt die Politik den finanziellen Mehraufwand?

Das sieht die IHK zu Kiel ganz ähnlich: „Unternehmen tragen ihren Beitrag aus Überzeugung und stellen ihren Beschäftigten Tests zur Verfügung, meistens schon vor der gesetzlichen Testpflicht“, sagt Vize-Hauptgeschäftsführerin Julia Körner.

„Es mag nicht nach einem großen Unterschied klingen, ob das nun ein oder zwei Tests pro Woche sind. Gerade finanziell scheint der Mehraufwand bei der Testverdopplung in Teilen der Politik aber unterschätzt zu werden.“ Körner appelliert: Auch hier müsse der Staat seinen Anteil leisten und dürfe seine Aufgaben nicht ohne sinnvolle Begründung und Kompensation an jene Unternehmen abwälzen, die noch immer mit den Auswirkungen der Krise kämpfen.

Zusätzliche Kinderkrankentage können nach Einschätzung des UV Nord zwar einen Beitrag leisten, pandemiebedingten Betreuungsbedarf aufzufangen, doch stellten sie Arbeitgeber teilweise vor „große organisatorische Herausforderungen“. Und bei Ausfällen von Kinderbetreuung und einem damit verbundenen Verdienstausfall als Folge der Pandemie wäre eine Lösung über das Infektionsschutzgesetz vorzuziehen, um die Krankenversicherungen zu entlasten.

Zustimmung zu dem Paket kommt von den Gewerkschaften: „Gesundheitsschutz geht vor“, sagt Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender DGB Nord. Daher begrüße der Deutsche Gewerkschaftsbund ausdrücklich, dass Beschäftigte künftig Anspruch auf zwei kostenlose Schnelltests pro Woche haben. Erfreut reagieren die Gewerkschaften auch auf die Ausweitung des Kinderkrankengeldes: „In dieser schweren Zeit brauchen Beschäftigte und Eltern Sicherheit.“ Das Geld sei ein „sehr wichtiger Beitrag, Eltern in dieser herausfordernden Phase zu unterstützen.“