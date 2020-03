Zulieferketten unterbrochen, Autos kauft derzeit kaum jemand - die Opel-Muttergesellschaft PSA zieht jetzt die Notbremse: Wegen des Coronavirus schließen 15 Fabriken in Europa, darunter auch einige in Deutschland. Auch der Volkswagen-Konzern macht mehrere Werke in der Slowakei dicht.