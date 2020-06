Kiel

Die 2019 veröffentlichte ISI-Studie zur E-Mobilität, aber auch Untersuchungen im Auftrag des Thinktanks Agora würden die Klimawirkung von E-Autos schönrechnen, behauptet Schmidt. Seine Kritik: Die Untersuchungen, die dem Elektroauto schon beim derzeitigen Strommix eine positive Klimabilanz attestieren, würden einen entscheidenden Faktor ignorieren: den steigenden Stromverbrauch. Bei einer vollständigen Umstellung auf E-Mobilität allein im deutschen Pkw-Bereich, so das IfW, würde der Strombedarf um fast 20 Prozent steigen. Es sei deutlich klimaschonender, mit Erneuerbaren den Anteil fossiler Energieträger – insbesondere von Kohle – im Strommix zu reduzieren, als damit E-Autos zu betanken: „Es wird einfach so getan, als steige mit dem Ausbau der E-Mobilität fast schon automatisch das Angebot an Ökostrom.“

"Diese These ist falsch"

Diese These sei falsch und gehe am Kern des Problems völlig vorbei, kontert Prof. Martin Wietschel, Leiter des Kompetenzzentrums Energietechnologien und Energiesysteme am ISI in Karlsruhe: „Generell ist die geforderte Substitution von Kohlestrom durch erneuerbaren Strom ein Totschlagargument für viele in der Klimapolitik als sinnvoll erachtete Maßnahmen, wie Wärmepumpe oder grünen Wasserstoff.“ In der Klimapolitik gebe es kein Entweder-Oder: „Alle relevanten Maßnahmen müssen zeitgleich umgesetzt werden, ansonsten werden die gesetzten Politikziele zur Treibhausgasminderung deutlich verfehlt.“

Anzeige

Streit über den Kohle-Anteil im Strommix

Wietschel geht noch weiter: Die IfW-Studie „vernachlässigt energiewirtschaftliche und energietechnische Zusammenhänge“, indem sie etwa unterstelle, dass erneuerbarer Strom eins-zu-eins schmutzige Braunkohle substituieren könne. „Dadurch wird der in der Untersuchung dargestellte CO2-Einspareffekt erheblich überschätzt.“ Nach jetzigem Wissensstand ersetze erneuerbarer Strom überwiegend einen Mix aus Gas- und Steinkohlekraftwerken. Zudem setzte Schmidt für Dieselfahrzeuge einen deutlich zu geringen CO2-Ausstoß pro Kilometer an. Auch gibt das IfW für das Jahr 2050 noch einen Anteil von rund 40 Prozent fossiler Energieträger am EU-Strommix an: „Aktuelle EU-Szenarien gehen allerdings von nahezu null Treibhausgasemissionen aus dem europäischen Kraftwerkspark in 2050 aus.“

Weitere KN+ Artikel

Zweifel an bisherigen Untersuchungen

Der IfW-Ökonom kommt in seiner Untersuchung „ Elektromobilität und Klimaschutz: Die große Fehlkalkulation“ zu dem Ergebnis, dass Stromer eine um 73 Prozent höhere Treibhausgasemission verursachen als moderne Diesel. Er sagt sogar: „ Elektroautos fahren heutzutage de facto mit 100 Prozent Kohlestrom.“ Schmidt räumt zwar ein, dass einige seiner Annahmen „durchaus diskutabel“ seien, doch verliere seine Kritik keinesfalls an Gültigkeit, wenn man der Modellrechnung etwas andere Werte zugrunde lege. Auch in der auf Twitter entfachten Debatte werde der Kern seiner Studie schlicht ignoriert: „Bisherige Untersuchungen beschönigen die Klimabilanz von Elektrofahrzeugen in geradezu skandalöser Weise.“

„theoretisches Gedankenspiel ohne praktische Relevanz“

Diese Argumentation ist aus Wietschels Sicht ein „theoretisches Gedankenspiel ohne praktische Relevanz“. Denn der Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohle sei in Deutschland gesetzlich fest vorgeschrieben. Hinzu komme ein Punkt, der für E-Fahrzeuge spreche: „Sie können gesteuert beladen werden, tragen zu einer besseren Systemintegration der Erneuerbaren bei und sorgen dafür, dass weniger erneuerbarer Strom abgeregelt werden muss.“ Zudem besitzen viele Nutzer von E-Autos eine Photovoltaikanlage.

Und was ist mit dem Solarstrom?

Das bestreitet Schmidt nicht, sagt aber: „Es wäre besser, wenn die Besitzer solcher Anlagen ihren Strom einspeisen würden, um die Reduktion der Kohleverstromung zu beschleunigen.“ Das Argument mit dem so genannten Geisterstrom sei prinzipiell zutreffend, jedoch mit Blick auf Solarstrom „quantitativ völlig vernachlässigbar“. 2019 seien in Deutschland 6482 Gigawattstunden Öko-Strom abgeregelt worden. Dies entspreche 2,8 Prozent der erneuerbaren Energien. Davon seien nur 177 Gigawattstunden Solarstrom, ein Anteil von 0,076 Prozent der erneuerbaren Energien: „Dies kann ja nun nie und nimmer die Klimabilanz des Elektroautos retten.“

"Alternativen sind aussichtsreicher"

Schmidt befürwortet Investitionen in alternative Antriebe, doch sei E-Mobilität „nicht der aussichtsreichste Kandidat“. Folglich sollte der Staat nicht E-Autos subventionieren, sondern mehr in die Erforschung „aussichtsreicherer Alternativen wie Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe“ investieren. Wietschel kontert: Dass Wasserstoff eine aussichtsreichere Alternative im Pkw-Bereich ist, sei eine „mutige These“. Gerade sei mit Daimler der einzige ernsthafte deutsche Anbieter von Brennstoffenzellen-Pkw aus diesem Segment ausgestiegen.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier