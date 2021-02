Kommen jetzt Homeoffice-Kontrollen in Schleswig-Holstein?

Kiel

Drohen den Unternehmen in Schleswig-Holstein jetzt Corona-Homeoffice-Kontrollen wie in anderen Bundesländern? Nach Berlin machte auch Hamburg gestern ernst: Dort sollen 700 Betriebe überprüft werden – 500 erhalten schriftliche Anfragen, in 200 sollen unangekündigt Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz auftauchen.

Sie sollen untersuchen, ob der Schutz vor Corona-Infektionen eingehalten wird, aber auch, ob Homeoffice-Möglichkeiten angeboten werden, wie die dortige Justizbehörde betont. 40 Mitarbeiter seien für die Kontrollen abgestellt worden. Denn immer wieder gebe es Hinweise von Beschäftigten, „dass Homeoffice verweigert wird, dass keine Masken getragen werden oder Abstände nicht eingehalten werden“, sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne).

Anzeige

Kontrollen fürs Homeoffice: Politische Vorgabe in Schleswig-Holstein noch nicht

Noch schärfer wird in Berlin vorgegangen: Dort lässt Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) 80 Betriebe pro Woche überprüfen und drohte mit Bußgeldern, wenn die Bestimmungen der Arbeitsschutzverordnung nicht eingehalten werden.

Und Schleswig-Holstein? Bisher hat die Landesregierung an die Unternehmen appelliert, dringend die Schutzmaßnahmen einzuhalten, heißt es aus der Staatskanzlei. Eine politische Vorgabe wie Hamburg oder Berlin, dies durchzuführen, gibt es bislang nicht. Das Gesundheitsministerium verweist auf die Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord. Dort bestätigt eine Sprecherin, dass man die Einhaltung der „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ anlassbezogen überwache. „Anlässe können zum Beispiel Beschwerden sein.“

Ob eine Beschwerde zu einer Kontrolle vor Ort führe, entschieden die Mitarbeiter aufgrund ihrer Erkenntnisse über die betriebliche Situation. Abhängig je nach Anfragen und Beschwerden werde auch entschieden, ob es Stichproben geben soll.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine "Drohkulisse" gegenüber Firmen aufbauen

Trotzdem ist die Wirtschaft alarmiert. „Beratungen, Maßnahmen und Kontrollen“, ob die Corona-Arbeitsschutzverordnung eingehalten werde, seien ja grundsätzlich sinnvoll, sagt Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel. „Gerade in der jetzigen Situation darf aber keine Drohkulisse gegenüber unseren Unternehmen aufgebaut werden.“ In Berlin wird zum Beispiel genau eine solche „Drohkulisse“ kontrovers diskutiert.

Orleman sagt, dass ja auch die Umfragen der IHK zeigen, dass die Unternehmen schon aus Eigeninteresse mobiles Arbeiten ermöglichten, wo Arbeitsplatz, technische und organisatorische Ausstattung dies zuließen.

Kaum Corona-Infektionen in der Produktion

„Anstatt also die Realität in den Betrieben weiterhin nicht anzuerkennen, wären die Verwaltungen gut beraten, dort verstärkt zu kontrollieren, wo es wirklich nötig ist“, sagt Orlemann und spielt damit auf Infektionsherde in Altenheimen, Kliniken und bei privaten Treffen an. Und er fügt hinzu: „Wir empfehlen, bei den Schwerpunktkontrollen auch die öffentlichen Verwaltungen nicht zu vergessen.“

„Schleswig-Holsteins Unternehmen haben geliefert“, findet auch Michael Fröhlich, Hauptgeschäftsführer des UV Nord. Die Wirtschaft habe nach wie vor ein ureigenes Interesse, dass der Betrieb störungsfrei liefe. Dass die Anstrengungen sich lohnten, zeigten die nackten Zahlen: Im verarbeitenden Gewerbe und in der Produktion seien bislang kaum Infektionen festgestellt worden. Fröhlich stellt klar: „Ich hoffe sehr, dass sich Schleswig-Holsteins Arbeitsschutz nicht vor den „Wahlkampf-Karren“ von Bundesarbeitsminister Heil spannen lässt.“

Gewerkschaft begrüßt Kontrollen

Ganz anders aber sieht das die Gewerkschaft. „Vertrauen ist gut, Kontrolle in diesem Falle besser“, sagt Frank Schischefsky, Sprecher von Verdi Nord. Wenn es jetzt noch Betriebe gebe, die die Lage nicht verständen hätten, müssten diese identifiziert und benannt werden. Das gelte auch für Behörden und Dienststellen.

Schischefsky: „Die blanke Ausrede, es gäbe zum Beispiel keine Technik, darf keine Ausrede mehr sein.“ Wichtig sei, dass mobiles Arbeiten für jeden Mitarbeiter der könne und wolle, ermöglicht werde. Von manchen Arbeitgebern werde Homeoffice offensichtlich immer noch als „Privileg“ angesehen. „Das zeugt von wenig Bereitschaft, neue Arbeitsformen anzuerkennen.“