Kiel

Der Kampf gegen die Pandemie ist eine gewaltige Herausforderung. Dass die Politik kein Patentrezept gegen Corona hat, sollte ihr niemand zum Vorwurf machen. Gleichwohl ist es schon beängstigend, mit welcher Unbeholfenheit unser Land durch diese Krise stolpert. Die Einführung von 2G beim Shoppen ist eins von vielen Beispielen.

Was vor allem nervt, ist die unsägliche Diskrepanz zwischen dem Politiker-Sprech des „Wir regeln das in großer Klarheit“ und der brutalen Realität des Alltages, in der ohnehin gestresste Einzelhändler ab Sonnabend eine Verordnung umsetzen sollen, deren Inhalt sie am Freitagabend erst erfahren.

Wer dem Rhetorik-Crack Daniel Günther schon häufiger zugehört hat, weiß, wovon die Rede ist. Der Ministerpräsident stellt die geforderten Stichprobenkontrollen in einer Lässigkeit dar, die unendlich weit entfernt ist von der harten Wirklichkeit eines Ladenbesitzers. Der Handel, so Günther, müsse 2G ja gar nicht beim Einlass kontrollieren, das könne auch an der Kasse passieren.

Was tun mit Kunden, die laut werden?

Stimmt. Aber man stelle sich vor: Da stöbert eine Kundin eine halbe Stunde durch den Laden, kauft für einen hübschen Betrag ein – kann dann aber an der Kasse kein Zertifikat vorlegen. Ei, das dürfte eine muntere Debatte geben, bei der Aufforderung, die Einkäufe im Geschäft zu lassen. Und was macht man mit Kunden, die dann laut werden? Die Polizei rufen? Personalien erfragen? Festhalten, bis Ordnungskräfte das Bußgeld verhängen?

Der Handel hat in dieser Pandemie schon viel ausgehalten und umgesetzt: Click and Collect, Maskenpflicht, Hygienekonzepte, Personenzahlbeschränkung, Datenerhebung zur Kontaktverfolgung und zwei Lockdowns. Der Handel wird auch 2G umsetzen. Doch sollte niemand so tun, als wäre das ein Kinderspiel.