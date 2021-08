Kiel

Es gab mal Zeiten, da war die mit Elektronik-Artikeln gefüllte Weite bei Media Markt oder Saturn der Inbegriff für Verkaufserfolg. Die Kombination aus Fülle und Niedrigpreisen zog technikaffine Schnäppchenjäger magisch an. Seit Jahren aber macht der Online-Handel nicht nur dem kleinen Händler um die Ecke zu schaffen, sondern auch den großflächigen Filialunternehmen. Corona hat die Abwärtsentwicklung noch beschleunigt.

„Geiz ist geil“ war in der Branche einmal ein frecher Slogan. Doch als Motto für den stationären Handel hat er sich überlebt. Billig kann das Internet besser, bequemer und betriebswirtschaftlich sinniger. Auch Media Markt und die Schwester Saturn müssen sich neu erfinden. In der Dichte und Struktur von heute hat ihr Filialnetz keine Zukunft. Um auch noch morgen Kundinnen und Kunden in die Märkte zu locken, braucht es mehr Service, individuellere Beratung und spannende Neuheiten-Präsentationen. Anders gesagt: weniger Fläche, mehr Personal.

Von Von Ulrich Metschies