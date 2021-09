Kiel

Immer wieder und immer eindringlicher hatte die IG Metall – unterstützt von Politik und Öffentlichkeit – den Caterpillar-Konzern aufgefordert, seine Kahlschlag-Ankündigung vom 7. Juli noch einmal zu überdenken. Zumindest aber Begründungen zu liefern.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was nun nach zwölf Wochen Nachdenken herausgekommen ist, bestätigt leider alle Vorurteile, die man über US-Konzernen haben kann: Soziale Verantwortung hat keinen Wert, und wenn die Zentrale „no“ sagt zur Zukunft von Standorten und Arbeitsplätzen, dann bleibt es bei „no“.

Dass Europa-Manager Mark Kingsley tatsächlich persönlich in Kiel erschienen ist und sich für ein Gespräch mit Betriebsräten und Gewerkschaft sogar drei Stunden Zeit genommen hat, macht die Sache nicht viel besser. Die warmen Worte, die Kingsley fand, stehen in scharfem Kontrast zur eiskalten Mail, die die Pressestelle am Nachmittag verschickte: Die „Strategie“ steht demnach fest – Aus für Rostock, Kahlschlag in Kiel, Rückzug in Henstedt-Ulzburg. Zur Begründung? Wieder kein Wort.

Dass der Konzern sich netterweise bereit erklärt, über Sozialpläne zu verhandeln, ist nicht nur unverschämt, sondern zeigt auch, dass deutsches Tarif- und Betriebsverfassungsrecht für Caterpillar nichts ist, was man fürchterlich ernst nehmen müsste. Hoffentlich werden die kommenden Wochen zeigen, dass die Realität eine andere ist.