Kiel

Die Bahnindustrie gehört traditionell zu den größten Pfunden, mit denen der Industriestandort Kiel wuchern kann. Doch die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die Branche. Auch der Lokbauer Vossloh hatte mit Problemen zu kämpfen, die sich allein durch den Bezug des modernsten Lokomotiv-Werks Europas in Kiel-Suchsdorf nicht aus der Welt schaffen ließen.

Während der Pandemieflaute wurden bei Vossloh Innovationen vorangetrieben

Und so gab es doch eine gewisse Unruhe, als nach quälend langer Käufersuche der chinesische Staatskonzern CRRC 2020 die kriselnde Vossloh Locomotives GmbH übernahm. Doch die Befürchtungen – großer Personalabbau, übermäßige Einmischung ins operative Geschäft, Technologieabzug – bestätigten sich nicht. Im Gegenteil: Die Chinesen nutzten die pandemiebedingte Flaute einschließlich Kurzarbeit auch, um Innovationen voranzutreiben und die Prozesse im neuen Werk so weit zu optimieren, dass nun mehr als die zuvor möglichen 50 Loks im Jahr gebaut werden können.

Diese Anstrengungen zahlen sich aus: Innerhalb weniger Monate hat Vossloh gleich zwei große Aufträge hereingeholt, die die Auslastung über Jahre sichern dürften. Dabei kommt der jüngsten Großbestellung der Bahn eine besonders große Bedeutung zu: Wer eine Staatsbahn als Kunden für eine völlig neu entwickelte Lok gewinnen kann, dem öffnen sich deutlich schneller die Türen zu wichtigen Wachstumsmärkten.

Gute Perspektiven also für den Lokbau in Kiel. Dass hier einst Toshiba große Pläne für den Bau einer Öko-Lok hatte – einer Lok, die nun aus Rostock kommt – lässt sich so doch sehr viel besser verschmerzen.