Kiel

Kiel hängt am Gas. Locker 40.000 Kubikmeter braucht das Küstenkraftwerk im Vollbetrieb. Pro Stunde. Das ist eine beunruhigende Tatsache in dieser Zeit der spärlich gefüllten Speicher und angesichts eines Szenarios, das schneller eintreten kann, als bislang gedacht: Plötzlicher Kälteeinbruch, Russland-Invasion in der Ukraine, scharfe Antwort des Westens, darauf wiederum sperrt Putin uns den Gashahn zu.

Müssen wir bald frieren? Nein. Eine „Gasmangellage“, wie sie die Stadtwerke Kiel beim Stopp russischer Gaslieferungen nicht ausschließen, bedeutet ja nicht gleich Rationierung und Einschränkung der Wärmeversorgung. Denn natürlich haben die Belieferung von Gaskunden und die Versorgung systemrelevanter Kraftwerke Vorrang.

Was Mangel aber natürlich bedeutet: weiter steigende Preise. Deutschland bezieht mehr als die Hälfte seines Erdgases aus Russland. So eine Menge lässt sich nur dann durch Lieferungen aus anderen Teilen der Welt kompensieren, wenn wir hübsch dafür bezahlen. Teuer ist Gas aktuell ja keineswegs nur aufgrund der politischen Unsicherheit, sondern weil der globale Energiehunger nach dem Corona-Einbruch der Konjunktur wieder wächst und auf ein knappes Angebot stößt.

Bundesweit größter Speicher gehört Gazprom

Nun rächt sich brutal, dass Deutschland seine Abhängigkeit von russischem Gas in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat. Dass der bundesweit größte Speicher quasi leer ist, kann nur diejenigen erstaunen, die nicht wissen, wer diesen Speicher kontrolliert: Gazprom. Und damit Putin.

Nein, es gibt keinen Grund zur Panik. Doch niemand sollte die Augen davor verschließen, dass die aktuellen Spannungen das Zeug haben, eine handfeste Energiekrise auszulösen. Das Energiewendeland Deutschland zeigt sich in dieser brenzligen Lage als besonders verwundbar. Wir wollen weg vom Gas, und das ist gut so. Noch jedoch sind wir auf diesen fossilen Energieträger dringend angewiesen.

Von Von Ulrich Metschies