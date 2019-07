Friedrichshafen/Kiel

Zum Vergleich: In Berlin ist das Top-Management zu knapp 40 Prozent mit Frauen besetzt. Bundesweit stieg der Anteil leicht auf 19,3 Prozent. „Die Repräsentation liegt aber weiterhin unter den von der Politik vielfach formulierten Zielen“, sagt Studienautor Ulf Papenfuß.

Insgesamt 69 Städte und 1463 öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser hat sich der Forscher angesehen. Den bundesweiten Bestwert erreichte Offenbach am Main, wo von 22 Führungsposten in kommunalen Betrieben zwölf von Frauen bekleidet werden.

Höchster Frauenanteil in Norderstedt

Unter den schleswig-holsteinischen Städten erreichte Norderstedt mit 23,1 Prozent den höchsten Anteil an Geschäftsführerinnen und weiblichen Vorständen. Kiel liegt mit 11,5 Prozent schon unter den 20 schlechtesten Kommunen im Ranking. In der Landeshauptstadt sind nur drei von 26 Spitzenjobs in weiblicher Hand.

Null Frauen in Flensburg an der Spitze

In Lübeck bestehen die Führungsetagen nur zu 5,3 Prozent aus Frauen. Flensburg (0 Prozent) und Neumünster (3,7) gehören mit Braunschweig, Essen, Kaiserslautern, Ludwigshafen und Neunkirchen zu den Schlusslichtern. In Neumünster gibt es eine Frau in Topposition, in Flensburg keine.

In ostdeutschen Ländern ist Verhältnis ausgeglichener

Warum Schleswig-Holstein bei der Repräsentation von Frauen so schlecht abschneidet, lasse sich anhand der erhobenen Daten nicht erklären, sagt Papenfuß. Auffällig sei, dass in den ostdeutschen Ländern die Geschlechterverteilung in Führungspositionen im öffentlichen Sektor deutlich ausgeglichener ist.

„Das hat viel mit den handelnden Akteuren vor Ort zu tun.“ Einige Kommunen hätten sich des Themas zuletzt verstärkt angenommen. „Wir sehen, dass Orte, in denen der politische Wille vorhanden ist, den Frauenanteil verbessert haben.“

Einen besonders hohen Anstieg haben Berlin und Potsdam verzeichnet. Auch Brandenburg an der Havel und Rostock sind neu in die Spitzengruppe mit über 30 Prozent Frauenanteil gerutscht.

Studienautor rät zu Public Corporate Governance Kodex

Papenfuß empfiehlt den Kommunen, einen Public Corporate Governance Kodex einzuführen, in dem entsprechende Regelungen für Frauenquoten stehen. Lübeck und Flensburg haben ein solches Papier, in dem es heißt, dass bei der Zusammensetzung von Aufsichtsräten genauso viele Männer wie Frauen berücksichtigt werden sollen. Für Vorstände oder Geschäftsführungen gilt das nicht.

Flensburg verweist auf weibliche Führungskräfte in zweiter Reihe

„In manchen Punkten sind wir noch nicht gut genug. Das ist aber eine Aufgabe, der wir uns stellen“, sagt Flensburgs Sprecher Clemens Teschendorf. Derzeit gebe es in der zweiten Führungsriege einige Frauen, beispielsweise bei der Wirtschaftsförderung oder der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft. Das lege den Grundstein dafür, dass es später interne Kandidatinnen für Spitzenpositionen gebe. Auch im Technischen Betriebszentrum, das für Restmüll, Abwasser und Straßenreinigung zuständig ist, gebe es eine technische Leiterin.

„Viele von unseren Beteiligungen sind sehr technisch geprägt“, so Teschendorf. Diese Berufe seien nach wie vor von Männern dominiert. Das sei auch ein Grund für die wenigen Frauen in der Führungsriege. Die Geschlechterverteilung unterscheidet sich stark nach Branchen. Laut Studie ist der Frauenanteil im Finanzwesen, bei Stadtwerken und in der Abfallwirtschaft besonders niedrig.

Wenige Posten, wenig Fluktuation

In Flensburg habe sich zuletzt wenig an der Verteilung getan, weil es gar nicht so viele hohe Posten gebe - laut Studie sind es insgesamt 14. „Zum Teil sind die Vorstände seit Jahren dabei.“ Umso wichtiger sei es, bei Wechseln bei der Ausschreibung und den Arbeitsbedingungen darauf zu achten, dass sich auch Frauen angesprochen fühlen.

Ähnlich argumentiert Neumünster: Die Stadt habe nur wenige städtische Beteiligungen und damit nur wenige Top-Managementpositionen zu vergeben. „In diesen Funktionen war in der letzten Zeit kaum Fluktuation zu verzeichnen“, so Sprecherin Janin-Susann Stolten.

Es bestehe aber ein enger Austausch zwischen Stadt und kommunalen Unternehmen, um die Repräsentation von Frauen zu verbessern. So werde in Ausschreibungen stets darauf hingewiesen, dass Bewerbungen von Frauen besonders begrüßt würden.

