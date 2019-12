Drei Minuten für Innovationen

Kiel

Bei der dritten Auflage des Science Match Future Energies, das von der Berliner Zeitung „ Der Tagesspiegel“ und dem Land Schleswig-Holstein veranstaltet wird, sprechen Experten am Dienstag, 3.12.2019, in der Sparkassen-Arena zur Energiewende. Themen wie Windkraft, der Verbesserung von Akkus für E-Autos oder Straßen, die Strom erzeugen, stehen auf dem Programm.

Die Redner aus Wissenschaft und Wirtschaft haben drei Minuten Zeit, ihre Ideen vorzustellen – ein Countdown erinnert sie ebenso wie die Zuhörer daran. Nach Ablauf der 180 Sekunden werden diejenigen, die noch nicht fertig sind, von der Bühne gebeten.

Wasserdampf kann mit einem Kompressor recycelt werden

Dittmer ist Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Spilling. Er ist in die Sparkassen-Arena gekommen, um den rund 700 Zuhörern zu erklären, dass es sinnvoll ist, Wasserdampf in der Industrie zu recyceln. „In Deutschland werden pro Jahr rund 150 Millionen Tonnen Dampf hergestellt, dafür braucht man 20 bis 30 Millionen Tonnen CO2“, erklärt der 60-Jährige.

Dampf werde in der Industrie häufig dort eingesetzt, wo etwas getrocknet werden müsse, so Dittmer im Vorfeld des Vortrags. Aus dem dafür genutzten Hochdruckdampf werde nach dem Einsatz Niederdruckdampf. Im Prinzip ein Abfallprodukt. Mithilfe eines Kompressors könne dieser wieder zu Hochdruckdampf komprimiert und erneut genutzt werden.

„Für die Produktion des Dampfes verfeuert man viel Gas und Öl. Der Kompressor läuft mit Strom“, sagt Dittmer. Komme der Strom aus erneuerbaren Energien, lasse sich mit dem Dampfkompressor viel CO2 sparen.

Ein grünes Rechenzentrum in Nordfriesland

Innovationen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten, haben auch zwei Start-up-Gründer aus Schleswig-Holstein dabei. Karl Rabe hat Cloudnautic mitgegründet. Das Unternehmen aus Nordfriesland baut zurzeit ein Rechenzentrum auf, das mit lokalem Windstrom betrieben wird.

„Ich war auf der Suche nach einer Hosting-Lösung für eine Software. Dabei fiel mir auf, wie viel Strom Server verbrauchen“, sagt Rabe. Aus der Idee, ein grünes Rechenzentrum zu betreiben, wird nun Wirklichkeit: Im April 2020 soll es an den Start gehen. „Dabei werden wir dank des preiswerten Stroms sogar günstiger sein als die Konkurrenten mit herkömmlichem Strom.“

E-Autos sollen mithilfe einer Software besser aufgeladen werden

Mit IO Dynamics ist ein weiteres Start-up aus Schleswig-Holstein bei der Konferenz vertreten. Das Unternehmen entwickelt eine Software, mit der E-Auto-Flotten in Unternehmen gemanagt und vor allem ideal aufgeladen werden können. „Der Akku ist der wertvollste Teil am E-Auto. Die Batteriegesundheit hängt vom Laden ab“, so IO Dynamics-Mitgründer Johann Olsen. Langsames Laden sei gut, den Akku komplett zu laden wiederum schlecht.

Der Ladeprozess werde von der Software gemanagt. „So können die Autos auch dann aufgeladen werden, wenn etwa eine unternehmenseigene Solaranlage gerade Strom produziert“, sagt Olsen. Sinnvoll sei die Software ab einer Flotte von fünf Fahrzeugen, Ende 2020 soll sie marktfähig sein.

Die Landesregierung überreichte auf der Konferenz Förderbescheide in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an drei Forschungsprojekte zum Thema Energie. Insgesamt sollen zehn Projekte mit 6,3 Millionen Euro gefördert werden.

