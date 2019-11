Im Wettlauf mit dem Konkurrenten Rossmann will der Drogerieriese DM in Schleswig-Holstein Gas geben. Aktuell hat der anthroposophisch angehauchte Konzern 45 Filialen zwischen Nord- und Ostsee - langfristig könnten 30 weitere hinzukommen. Auch in Kiel will DM seine Präsenz deutlich ausbauen.