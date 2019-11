Das Märchen vom Kunststoffrecycling

Kiel

Beim Recycling sieht sich Deutschland als Vorreiter. Für Papier, Glas und Aluminium sind die Wiederverwertungsquoten tatsächlich beachtlich. Fakt ist aber auch: Obwohl die meisten Verbraucher ihre Verpackungen vorbildlich im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne sammeln, wird nur ein Bruchteil der Kunststoffe in Deutschland wiederverwertet. Der Löwenanteil landet in der Müllverbrennung, dient als Ersatzbrennstoff in der Industrie oder wird ins Ausland exportiert.

Entsorger sauer auf die Bundesregierung

Bei einer Expertenveranstaltung in Kiel machte jetzt die Entsorgungsbranche ihrem Unmut Luft: „Ohne eine echte Rohstoffwende kann Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen“, sagt Peter Kurth. Umso weniger Verständnis hat der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungs-, Wasser-, und Rohstoffwirtschaft (BDE) dafür, dass das Thema Recycling im Klimapaket der Bundesregierung so gut wie keine Rolle spielt.

Bei Papier, Glas und Alu funktioniert es

Aktuell liegt die „Substitutionsquote“ in Deutschland bei 15 Prozent. Das heißt: 15 Prozent der Rohstoffe, die die heimische Industrie im Produktionsprozess einsetzt, sind Recyclate, also wiederverwertete Materialien. Doch diesen Wert erreicht die Quote nur, weil das Recycling von Glas, Papier, Aluminium und Metallschrott gut funktioniert. Aluminium entsteht inzwischen zu mehr als der Hälfte aus Alt-Alu, Papier im Schnitt zu 70 Prozent aus Altpapier, und bei Glas erreicht die Quote Werte zwischen 80 und 90 Prozent.

Das Hauptproblem sind die Kosten

In der Kunststoffproduktion beträgt der Recyclat-Anteil magere 12,3 Prozent. Bezogen auf Plastik-Abfälle aus privaten Haushalten – von der Getränkepackung bis zum alten Gartenstuhl – liegt die Quote nur bei 5,6 Prozent. Das Problem ist – wie so oft, wenn es auf den Märkten klemmt – der Preis. Beim aktuellen Rohölpreis um die 60 US-Dollar pro Barrel ist gebrauchter Kunststoff als Rohstoff für die Industrie wirtschaftlich uninteressant. Während PET-Flaschen aufgrund des Pfandsystems und sortenreiner Trennung relativ leicht ihren Weg in die Kreislaufwirtschaft finden, gestaltet sich die Aufarbeitung anderer Plastikabfälle als schlicht zu teuer.

Auch Verband fordert Mindestquoten

Grund: Viele Kunststoffe sind so aufwändig hergestellt, dass eine Wiederverwertung technisch machbar, faktisch jedoch kaum bezahlbar ist. Beispiel: Käseverpackungen bestehen aus bis zu acht verschiedenen Kunststoffschichten, deren Trennung enorme Kosten verursachen würde. Daher fordert der BDE die Einführung von Mindesteinsatzquoten für die Industrie.

Öffentliche Hand soll ein Signal geben

Diesen Weg zeichnet die Europäische Union bereits vor: Sie will bis 2025 für den Kunststoff PET eine Recyclat-Einsatzquote von 25 Prozent erreichen. Aus Sicht von Kurth wäre es bereits ein „deutliches Signal“, der Industrie eine Quote von zehn bis 20 Prozent für alle Kunststoffe vorzuschreiben. Zudem sei die öffentliche Hand gefordert: „Bund, Länder und Kommunen kaufen jährlich für 380 Milliarden Euro Güter. Warum wird auf so vieles geachtet – nicht jedoch auf den Einsatz von recycelten Rohstoffen?“

Albrecht : Recyclat-Einsatz verschwindend gering

Rückendeckung bekommt der BDE von Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht, der ebenfalls für Mindestquoten plädiert: „In vielen Bereichen ist der Einsatz von Recyclaten noch immer verschwindend gering, obwohl die technologischen Möglichkeiten für eine gleichwertige Verwendung vorhanden sind.“ Zudem regt der Grüne Abgaben auf Primärrohstoffe an sowie eine Verpflichtung für Hersteller, die Recyclingfähigkeit von Produkten nachzuweisen.

Felbermayr setzt auf CO2-Preis

Auch Prof. Gabriel Felbermayr sieht mehr Rohstoff-Recycling als „wichtigen Baustein für den Klimaschutz“. Der Weg dorthin, so der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, sollte „nicht über weitere Einzelmaßnahmen wie etwa einer Quote erfolgen“. Zielführender sei ein einheitlicher, hinreichend hoher CO2-Preis in allen Sektoren.