Kiel/Hamburg

In Kiel ist Aida Cruises bald wieder mit zwei Schiffen im Hafen. Von den 14 Schiffen sind bald wieder zehn in Fahrt. Doch die Reederei setzte trotzdem auf Sparkurs und Personalabbau. Es trifft die in Hamburg ansässige Entertainmentsparte.

Von über 80 Stellen der Entertainment-Tochter sollen laut Gewerkschaft Verdi nur noch 34 in Hamburg verbleiben. Der Grund: Die Anzahl der Shows soll reduziert und viele Leistungen für den Betrieb an Bord in Zukunft extern eingekauft werden.

Sozialplan für Hamburger Aida-Team

Am Dienstag haben in Rostock jetzt die Verhandlungen über den Sozialplan für die Aida-Tochter begonnen. Dabei will die Gewerkschaft für möglichst viele Mitarbeiter ein gutes Ergebnis erzielen.

„Die künstlerischen Gewerke mit ihrer hochqualifizierten Arbeit gehören integral zum Konzept des Unternehmens. Sie ohne wirtschaftliche Not durch extern hinzugekaufte Leistungen zu ersetzen, ist schlecht für die Beschäftigten und die Identifikation mit dem Unternehmen“, sagt Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Verdi Hamburg.

Die Reederei sieht das Programm als notwendigen Schritt. „Die vergangenen Monate haben wir genutzt, in allen Bereichen der Organisation unsere Prozesse, Strukturen und Angebote zu überprüfen und an die aktuelle Situation und zukünftige strategische Ausrichtung anzupassen“, so Reederei-Sprecher Hansjörg Kunze.

Gewerkschaft will um jeden Arbeitsplatz kämpfen

Konkret wird auch das Bordprogramm an die Bedürfnisse angepasst. Große Show-Programme scheinen weniger gefragt zu sein. „Die ständige Weiterentwicklung unserer Konzepte und damit einhergehende Veränderungen sind ein wichtiger Teil für die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens“, so Kunze.

Die Auswertung der aktuellen Lage habe diverse Prozess- und Konzeptveränderungen für den Entertainmentbereich ergeben, so die Reederei weiter.

Lesen Sie auch Aida baut in Kiel Kapazitäten aus

„Ob es für die Kunden denselben Unterhaltungswert bietet, muss sich erst erweisen. Verdi fordert deshalb den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze“, so Gewerkschafter Fontana.

Aktienkurse sollen steigen

Und auch Hamburg Verdi-Leiterin Sieglinde Friess spart nicht mit Kritik. „Einmal mehr zeigt ein Unternehmen, dass es zwar Staatshilfen gerne annimmt, sich aber dem Wohl seiner Beschäftigten nicht verpflichtet fühlt. Hier muss auch die Hamburger Politik klare Kante zeigen“, fordert sie.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungeachtet dessen, geben die ersten Börsenanalysten bereits wieder Kaufempfehlungen für Aktien der Aida-Mutter Carnival. Die Citigroup habe ihr Kursziel für die Carnival-Aktie gerade auf 34 US-Dollar angehoben – Ein Zuwachs von 50 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vergangene Woche.

Die „Aidacara“ wurde bereits verkauft

Analysten sehen gute Einstiegspunkte und erwarten im kommenden Geschäftsjahr einen deutlichen Kursanstieg. Die starke Nachfrage nach Kreuzfahrten wird für 2022 erwartet. Die Citigroup prognostiziert bereits ausgelastete Schiffskapazitäten bei Carnival bis zum Sommer 2022.

Die Reederei Aida Cruises hat außerdem mit der Verjüngung der Flotte begonnen. In Tallinn wurde das älteste Schiff der Reederei bereits stillgelegt und verkauft. Die „Aidacara“ war 1996 das erste Schiff der Kussmund-Marke.