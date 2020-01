"Aidaprima" bleibt im Persischen Golf

Kiel

Aktuell ist im Persischen Golf die Hochsaison für Kreuzfahrtschiffe. In den Häfen von Abu Dhabi, Dubai, Katar, Bahrain und dem Oman liegen täglich Kreuzfahrer. Mitten drin auch die großen Schiffe europäischer und amerikanischer Reedereien wie Aida, Costa, MSC und TUI Cruises.

Am Montag passierte die " Aidaprima" auf dem Weg vom Oman nach Abu Dhabi die vom Iran beanspruchte Straße von Hormuz - jedoch alles ohne Probleme. "Wir verfolgen aufmerksam die jüngsten Ereignisse in der Golfregion. Aida bestätigt jedoch, dass die Kreuzfahrten mit ' Aidaprima' im Orient wie geplant durchgeführt werden", teilt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze mit.

Kreuzfahrtschiffe sind flexibel

Ganz unvorbereitet würde eine Angriff des Irans auf die Schifffahrt die Reederei nicht treffen. "Wenn es die Umstände oder Sicherheitsbedenken erfordern, können Kreuzfahrtschiffe ihre Reiseroute schnell und flexibel ändern", so der Reedereisprecher.

Auch bei der Reederei Costa wird die Situation beobachtet. "Die Sicherheit von Passagieren und Besatzung steht für uns an erster Stelle und wir stehen in ständigem Kontakt mit den zuständigen internationalen Sicherheitsbehörden", so Sprecherin Hanja Maria Richter. Alle geplanten Kreuzfahrten mit der "Costa Diadema" mit Hafenbesuchen in Dubai, Abu Dhabi, Doha ( Katar) und Muscat ( Oman) finden weiter statt.

Am Montag wurde die "Costa Diadema" in Muscat abgefertigt. In Dubai lagen am Montag die "MSC Lirica" von MSC Cruises, die "Jewel of the Seas" von Royal Caribbean Cruises und die "Mein Schiff 5" von TUI Cruises.

Britische Marine fährt wieder Geleitschutz

Die britische Marine hat unterdessen angekündigt, Schiffen britischer Reedereien in der Straße von Hormuz wieder Geleitschutz zu geben. Dafür sind der Zerstörer " Defender" und die Fregatte "Montrose" in der Region. Zuletzt war das Im Sommer erforderlich, nachdem der Iran einen britischen Tanker gekapert hatte.

Ebenfalls vor Ort ist die US-Flugzeugträgerkampfgruppe " Harry S. Truman" mit einem Kreuzer und mehreren Zerstörern. Kommandiert wird der US-Flugzeugträger von einem Offizier mit iranischen Wurzeln. Captain Kavon Hakimzadeh hat einen iranischen Vater und eine amerikanische Mutter. 1979 floh er als Elfjähriger mit seinen Eltern in die USA. Dort trat er später in die US Navy ein und stieg zum Kommandanten auf.

