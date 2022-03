Hannover

Ein Ende der Energielieferungen aus Russland gilt im Moment als größte Sorge der deutschen Industrie. Doch hiesige Unternehmen beziehen auch wichtige Metalle und Edelgase aus der Region. Aus Sicht der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) in Berlin hätten sie mehr tun können, um ihre Rohstoffversorgung langfristig sicherzustellen.

„Wir stellen oft fest, dass Unternehmen anderer Länder zum Beispiel eigene Beteiligungen an Bergwerken, Raffinerien oder Zulieferern haben, die hohe strategische Relevanz besitzen“, ließ sich Dera-Chef Peter Buchholz schon vor zwei Jahren in einer Veröffentlichung seines Hauses zitieren. „Hier besteht Nachholbedarf in der deutschen Industrie.“

Es herrsche eine klar definierte Aufgabenteilung, sagte Buchholz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen ist Aufgabe der Industrie, der deutsche Staat flankiert dies.“ Dabei komme dann auch die Rohstoffagentur ins Spiel. „Die Dera stellt der Wirtschaft detaillierte Informationen und Analysen über die Märkte zur Verfügung und zeigt Möglichkeiten zur Diversifizierung auf.“

Wie wichtig es sein kann, nicht nur auf einen Lieferanten zu setzen, zeigt sich gerade. Unternehmen, die breiter aufgestellt sind, fahren in Krisenzeiten besser. Ob russischer Lieferstopp oder deutsches Einfuhrverbot – welche Gefahr von einem Wegbrechen der Waren ausgehen kann, wird schnell klar, wenn man sich anschaut, wofür die russischen Rohstoffe benötigt werden.

Kupfer ist unerlässlich für Kabel – überall dort, wo Strom hin muss, wird das Metall gebraucht. Nickel steckt in Batterien und wird für die Veredelung von Stahl eingesetzt. Ohne Palladium funktioniert kein Autokatalysator, das Platinmetall findet aber auch Verwendung in Brennstoffzellen. Und in einem Gasgemisch, das zu 95 Prozent aus Neon besteht, lässt sich das Licht für Laser bündeln, die aus einfachen Siliziumscheiben Mikrochips machen, oder mit denen eine Hornhautverkrümmung im Auge behoben wird.

75 Prozent des weltweit für die Industrie verbrauchten Neons kommt nach Dera-Angaben aus der Ukraine. Bisher. Die Produktionsstätten liegen ausgerechnet in den schwer umkämpften Städten Odessa und Mariupol. Die Menschen dort haben jetzt ganz andere Sorgen, als die Produktion von Edelgasen sicherzustellen. Hiesige Unternehmen sind allerdings vergleichsweise unabhängig, denn vor allem dank der Chemieanlagen in Leuna decken sie gut 90 Prozent ihres Bedarfs an Neon im Inland. Bei anderen Rohstoffen ist die Abhängigkeit deutlich größer: Nickel kommt zu 44 Prozent aus Russland, Titan in ähnlicher Größenordnung, Eisenerz und Rohaluminium zu jeweils mehr als 20 Prozent.

Starke Preissteigerungen

Die rohstoffverarbeitende Industrie ist in Aufruhr. Denn selbst wenn Lieferungen gesichert sind, ist teilweise ein Vielfaches früherer Preise zu zahlen. Man erlebe gerade eine „dynamische Situation“ – so formuliert es ein Sprecher des Stahlkonzerns Salzgitter. Dort bemüht man sich, von Russland loszukommen. Für die sogenannte Kohleeinblasanlage müsse Salzgitter vorerst weiterhin Kohle aus Russland beziehen, erklärte er dem RND. Aber: „Wir sind so aufgestellt, dass wir mittelfristig, insbesondere bei einem möglichen Importverbot für russische Kohle, auf andere Destinationen umswitchen können.“ Die in der Kokerei benötigte Kohle stamme schon jetzt nicht aus Russland.

Bei Metallen wie Nickel und Palladium, die in Salzgitter für Legierungen gebraucht werden, um dem Stahl bestimmte Eigenschaften zu verleihen, habe man sich schon kurz nach dem Angriff auf die Ukraine neue Lieferanten gesucht. „Hier gab es in der Vergangenheit regelmäßig Bezüge aus Russland“, sagt der Sprecher. „Inzwischen haben wir auf andere Herkunftsländer umgestellt.“ Es gebe eben in vielen Bereichen auch andere Anbieter, die man kenne und mit denen man spreche. „Wir fangen nicht bei null an.“ Auch sonst gibt sich die Industrie noch gelassen.

„Anders als beim Öl scheint bei den Metallen der physische Handel im Moment noch relativ normal zu verlaufen“, sagte Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im Deutschlandfunk. Gleichwohl seien die Preise zum Teil enorm gestiegen, weil die Angst vor Angebotsengpässen umgehe. „Wenn die Preise wichtiger Metalle noch weiter steigen sollten oder auf dem gegenwärtigen hohen Niveau länger verharren, dann dürfte das die Produktion vieler Produkte und Grundstoffe verringern und zu Lieferengpässen führen, wie wir sie im vergangenen Jahr aus anderen Gründen gesehen haben.“

Schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine stiegen die Preise. Der internationale Handel war schon davor vor allem durch die Folgen der Corona-Pandemie gebeutelt: Lieferprobleme, ein chaotischer Chipmarkt, zeitweise Energieabschaltungen und Produktionsunterbrechungen in chinesischen Fabriken und die Unterbrechungen in der internationalen Seefracht setzen vielen Unternehmen zu. „Zu den Krisen der vergangenen zwei Jahre kommt jetzt noch der Krieg in der Ukraine hinzu“, seufzt Buchholz. „Die Containerfrachtpreise von China nach Europa sind noch immer auf einem extrem hohen Niveau.“

Die Dera berichtete bereits im Februar: „Im Durchschnitt lag das Preisniveau rund 6 Prozent über dem des Vormonats.“ Einzelne Metalle wie etwa Palladium verteuerten sich aber schon damals um mehr als 16 Prozent. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs reagierten die Märkte dann noch weitaus heftiger – ohne dass es schon konkrete Lieferprobleme gegeben hätte. „Der erwartete Angebotsschock hat die Preise in die Höhe getrieben, bei einigen Rohstoffen wie Nickel und Titan um mehr als 100 Prozent“, sagte Buchholz.

Solange Russland trotz Sanktionen Abnehmer für seine Rohstoffe hat, verdient es also ausgezeichnet an der westlichen Angst vor Knappheit. Auch wenn viele Marktteilnehmer nicht glauben, dass Moskau wirklich die Lieferungen kappt und auf diese Einnahmen verzichtet, sind die Sorgen da. Von Kunden in Deutschland kassierte Moskau im Jahr 2020 rund 2,8 Milliarden Euro allein für seine gesamten Metalllieferungen. Diese Summe erscheint jedoch nur auf den ersten Blick hoch, denn insgesamt belaufe sich die deutsche Rechnung für Metallimporte auf gut 70 Milliarden Euro jährlich, erklärt Buchholz.

Ein kompletter Verzicht auf russische Importe sei trotz des wertmäßig geringen russischen Anteils aber nicht so leicht. „Der Aufbau neuer Lieferketten kann ein halbes bis ein Jahr dauern.“ Auch müssten neue Lieferanten, die sich in vielen Fällen sicher finden ließen, ihre Produktion erst einmal entsprechend hochfahren. „Es gibt Möglichkeiten, kurzfristig auf andere Lieferanten auszuweichen“, räumt Buchholz ein. „Aber nur bei Rohstoffen, für die es viele Anbieter am Markt gibt.“ Haben sich deutsche Unternehmen also zu lange auf Russland verlassen? „Die deutsche verarbeitende Industrie ist seit vielen Jahren mit langfristigen Lieferverträgen gut gefahren“, betont der Experte.

Die viel zitierte Zeitenwende kommt deshalb für viele Unternehmen hierzulande überraschend. Anderswo sei man schon frühzeitig neue Wege gegangen. „Es ist strategisch durchaus interessant, sich an Bergbauunternehmen im Ausland zu beteiligen, wie das beispielsweise in Japan geschieht“, sagt Buchholz. Der rasche Rückgriff auf heimische Rohstoffe sei hingegen nicht so einfach. Deutschland sei seit Anfang der Neunzigerjahre aus dem Metallbergbau ausgestiegen. Wolle man etwaige Vorkommen erschließen, brauche das seine Zeit. „Von den Anfängen eines Explorationsprojekts bis zum fertigen Bergwerk vergehen zehn bis 15 Jahre.“ Einen Trost hält Marktkenner Buchholz dennoch bereit: „Die Rohstoffpreise werden auch wieder sinken, sie bewegen sich typischerweise in Zyklen.“

Von Helmuth Klausing/RND