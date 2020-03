Homeoffice ist in Deutschland nicht besonders verbreitet: Laut Eurostat liegt der Anteil der Beschäftigten, die von zu Hause aus arbeiten, nur bei fünf Prozent. Mit der Ausbreitung des Coronavirus setzen plötzlich viele auf das Modell. Einfach anordnen, darf der Chef die Heimarbeit aber nicht.

Mehr Homeoffice in SH wegen Coronavirus

Von Anne Holbach