Mitarbeiter fordern Sicherheit

Kiel.

Allein in Kiel nahmen rund 450 Beschäftigte an einer Betriebsversammlung mit anschließender Kundgebung vor der Zentrale teil.

Fusionsgespräche gehen in die heiße Phase

Hinter den Kulissen gehen die Gespräche über eine Fusion der Provinzial Nordwest mit der rheinländischen Provinzial ( Düsseldorf) in die heiße Phase. Nach Informationen von KN-online müssen sich die Eigentümer bis Ende Februar verständigt haben, um die Verschmelzung rückwirkend zum Jahresanfang 2020 besiegeln zu können.

Allianz-Erfahrung weckt schmerzhafte Erinnerungen

Die Absicherung des öffentlichen Auftrages und die Nicht-Verkaufbarkeit an Dritte soll offenbar zwar in der Provinzial-Satzung geregelt werden – dies aber reicht den Betriebsräten nicht aus. Nach den Erfahrungen von 2012, als die öffentlichen Eigentümer der Provinzial einen Verkauf an die Allianz in Erwägung gezogen hatten, wollen die Beschäftigten diesmal langfristige Sicherheit.

Beschäftigte wollen Sicherheit durch Staatsvertrag

Kerstin David, Betriebsratsvorsitzende in Kiel, zeigte sich sehr zufrieden mit der Aktion: „Wir erwarten, dass unsere Eigentümer unsere Belegschaften ernst nehmen und nun endlich verbindlich in einem Staatsvertrag geregelt wird, dass dieser Konzern einen öffentlichen Auftrag hat und nicht an private Dritte veräußert werden kann.“