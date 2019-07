New York/London

Die Ölpreise haben am Freitag im späten Handel deutlich nach oben gedreht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte zuletzt um 1,14 US-Dollar auf 63,07 Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 77 Cent auf 56,06 Dollar.

Der Iran hatte zuvor innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker in der Straße von Hormus aufgebracht. „Die Festsetzungen sind unakzeptabel“, sagte Außenminister Jeremy Hunt. Noch am Abend trat in London Medienberichten zufolge der Nationale Sicherheitsrat (Cobra) zu Beratungen zusammen. Die USA warfen dem Iran ein eskalierendes Verhalten gegenüber Großbritannien vor. Der Golfstaat begründete die Festsetzung eines der Schiffe mit der Missachtung internationaler Vorschriften.

Von RND/dpa