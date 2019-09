Hamburg

Zuvor hatte das Kabinett am Rande der Messe Husum Wind einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Wenn die Energiewende gelingen soll, muss der Bund jetzt endlich den Fuß von der Bremse nehmen“, sagte Albrecht laut Mitteilung seines Ministeriums. „Wir brauchen neue Impulse in allen Bereichen der Erneuerbaren Energien.“ Es müsse über alle Sektoren hinweg eine belastbare Ausbauperspektive geben. Entscheidend sei, die Deckelung des Ausbaus im Photovoltaikbereich und bei der Windkraft an Land zu beenden. „Wir müssen die Netzausbaugebiete abschaffen, denn diese bremsen das aus, was wir auf Landesebene bewegen.“

Die Ausbauziele und Ausschreibungsmengen müssten für alle Erneuerbare-Energien-Technologien so angehoben werden, dass Deutschland seine Klimaziele erreiche.

Windmesse mit mehr als 650 Ausstellern aus 25 Ländern

Unter dem Eindruck der kriselnden Branche war die Messe gestartet. Der Innovationsmotor „ Windkraft“ sei ins Stottern gekommen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU). „Der Netzausbau erfolgt zu langsam, Windräder stehen oft still, und das System an Abgaben und Umlagen in Deutschland ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit“, kritisierte er die Bundesregierung.

Hermann Albers vom Windenergieverband betonte: „Wir sind weit weg von den Zielen, die wir uns selber bei dem Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt haben.“ In Husum zeigen unter dem Motto „Wir denken Wind weiter“ bis Freitag mehr als 650 Aussteller aus 25 Ländern unter anderem innovative Produkte und zukunftsträchtige Technologien.

Gläubiger von Senvion kamen in Hamburg zusammen

Die Gläubiger des insolventen Windkraftwerksbauers Senvion sind unterdessen gestern in Hamburg zusammengekommen, um über die Zukunft des Konzerns zu beraten. Dabei zeichneten sich allerdings am Abend noch keine konkreten Ergebnisse ab.

Senvion hatte im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und sich auf die Suche nach Investoren begeben. Seit zwei Wochen ist klar, dass Senvion aufgeteilt wird und Teile seines Geschäftsbetriebs stilllegen muss. Bereits in diesem Monat werden die ersten Kündigungen ausgesprochen.

