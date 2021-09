Rendsburg

Nebenan auf der Norla wird geschlemmt, werden Tiere gestreichelt und neue Trecker bestaunt. Hier beim Landesbauerntag in der Deula-Festhalle am Grünen Kamp in Rendsburg geht es um Existenzielles. Zur Debatte steht – einmal mehr: die Zukunft der Landwirtschaft. An Problemen mangelt es nicht: Extremwetter nagt an den Ernteerträgen, die Schweinepreise sind auf Rekordtief, Futter- und andere Kosten steigen. Und dann gibt es ja noch das wachsende Wertschätzungsdefizit, dem sich die Landwirte gegenübersehen.

„Wir müssen uns als Landwirtschaft neu erfinden“

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Debatten über die Arbeit der Bauern, das Tierwohl und den Umweltschutz lässt Bauernverbandspräsident Werner Schwarz ganz klar Veränderungswillen deutlich werden: „Wir müssen erkennen: Ein Beharren auf Bisherigem wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Wir müssen uns als Landwirtschaft neu erfinden.“ Dafür, so Schwarz, bräuchten die Betriebe aber auch endlich Planungssicherheit.

Viele Jahre hätten die Landwirte mithalten können – durch die Professionalisierung ihrer Höfe, mehr Leistung und Spezialisierung der Produktion. Doch nun seien Ackerbauern und Tierhalter am Ende angelangt: „Nur wenn auf den Höfen Geld verdient wird, können wir Veränderungsleistungen erbringen.“ Was die Bauern im Land vor allem umtreibt: Während die heimischen Höfe immer strengere Auflagen erfüllen müssen, kann die Konkurrenz aus dem Ausland oft mit deutlich niedrigeren Preisen punkten. Und nach wie vor kann der Verbraucher kaum nachvollziehen, wo das Nackensteak herkommt, das ihn mit einem Schnäppchenpreis in den Supermarkt lockt.

Warnung vor zu strikten Vorgaben

Schwarz warnt vor zu strikten Vorgaben – vor allem, wenn sie den Wettbewerb verzerren: „Glaubt ernsthaft jemand, die enormen Herausforderungen könnte man mit strikten Regeln, genaueren Kontrollen und härteren Sanktionen erreichen?“ Die Welt werde nicht per Gesetz gerettet, sondern durch Kooperation und Freiwilligkeit. Nachhaltigkeit brauche Beharrlichkeit im Alltag und keine Revolution von oben herab.

Froh zeigen sich Schwarz und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über die am Dienstag unterzeichnete gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Landwirtschaft. Tierschutz und ökologischer Landbau sollen im Norden künftig eine stärkere Rolle spielen, ökologische Leistungen besonders honoriert werden. „Das ist mehr als ein symbolischer Akt“, sagt Günther. Die Betriebe müssten wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können. Seine Regierung stehe nun in der Pflicht: „Wir müssen jetzt liefern“. Förderprogramme müssten umgebaut werden.

Der MP nimmt auch die Verbraucher in die Pflicht

Günther sieht aber auch die Verbraucher in der Pflicht, die nur wenig für Lebensmittel ausgeben würden. Bei Eiern kämen im Schnitt 43 Prozent des Preises bei den Bauern an, bei der Milch 39 Prozent, bei Kartoffeln 36 Prozent. Bei Fleisch und Brot sei es noch weniger. Es dürfe nicht passieren, dass es zwar hohe Umwelt- und Tierwohl-Standards gebe, die Produktion aus Kostengründen aber ins Ausland verlagert werde. Er wolle sich für mehr Planbarkeit einsetzen.

Konkrete Hilfe sagt Günther beim Gänsefraß auf Feldern an der Nordseeküste zu. „Wir sind uns einig darin, dass wir eine Bestandsreduktion brauchen.“ Eine wichtige Rolle spiele dabei eine Wegnahme von Eiern. Die Regierung wolle alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Zahl der eingesammelten Eier von an der Westküste brütenden Nonnengänsen zu erhöhen. Er spricht von einem „dramatischen Problem“. Einen genauen Überblick über die Schäden sollen Satellitenbild-Auswertungen liefern. Früheren Angaben des Bauernverbands zufolge entstehen Landwirten im Norden durch Gänsefraß jährliche Schäden von geschätzt acht Millionen Euro.

Von Ulrich Metschies André Klohn