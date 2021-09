Kiel

Konzentration im Landhandel: Der dänische DLG-Konzern führt seine beiden deutschen Töchter Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe/Kiel) und Team SE (Süderbrarup) zu einer Gesellschaft zusammen. Für Kiel ist diese Entscheidung ein Schlag ins Kontor. Denn Sitz des künftigen Konzerns mit fast 5000 Beschäftigten und einem Umsatz von 4,7 Milliarden wird Flensburg. Dort wird Team im Dezember seine neue Zentrale beziehen. Kiel verliert im Zuge des Zusammenschlusses 75 Arbeitsplätze im Bereich der HaGe-Verwaltung. Insgesamt hat der HaGe-Standort derzeit 250 Jobs.

„Gemeinsam bilden beide Unternehmen zukünftig eine starke Basis, um unsere marktführende Position in Deutschland auszubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen“, sagt DLG-Vorstandschef Kristian Hundebøll.

Zentrale in der Werftstraße wird zu groß

Für das operative Geschäft sollen sich kaum Änderungen ergeben. Sitz der HaGe Nord AG und auch der Raps Ölsaatenverarbeitungs GmbH mit der Ölmühle bleibt Kiel. Die Bündelung der gemeinsamen Konzernzentrale in Flensburg, so heißt es, erfordere „Flexibilität auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite“.

Geplant ist für die Kieler Verwaltungsbeschäftigten ein Arbeitsmodell kombiniert aus Anwesenheit in Flensburg, mobilem Arbeiten und „vorübergehender wohnortnaher Arbeit an Standorten der Team oder HaGe“. Starten soll die Zusammenführung Anfang 2022. Für die „langfristig überdimensionierte“ Zentrale in der Kieler Werftstraße sei ein Verkauf eines oder beider Gebäudeteile geplant, um eine „bedarfsgerechte Büroraumlösung im Großraum Kiel“ zu suchen.