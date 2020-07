Kiel

Nach rund einer Stunde jedoch durften die Landwirte, begleitet von Streifenwagen, ihre Kundgebung über die Kiellinie vorbei am Landeshaus bis zur Forstbaumschule fortsetzen.

"Zu der Aktion haben wir uns am Vorabend spontan entschlossen", erklärt Versammlungsleiter Martin Laß vom Verein "Land schafft Verbindung", Ortsgruppe Dänischer Wohld. "Wir wollen Solidarität mit den bayrischen Landwirten zeigen, die heute beim Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Söder am Chiemsee demonstrieren."

Anzeige

Die Forderung der Landwirte lautet: "Gerade bei Tierhaltung und Ackerbau brauchen wir mehr Dialog und vor allem die Einbindung von Praktikern, bevor die Politik hierzulande Verordnungen und Gesetze verabschiedet." Laß befürchtet Wettbewerbsverzerrungen in Europa.

Weitere KN+ Artikel

Gibt es bald keine Ferkel mehr aus Schleswig-Holstein ?

Der Schweinemäster aus Tüttendorf hat auch ein Beispiel parat: "Plakativ heißt es in der Tierhaltung, die Sau muss raus, die Verordnung dazu ist aber ein Papiertiger, denn sie wird nur dazu führen, dass in Deutschland keine Ferkel mehr aufgezogen, sondern diese aus dem Ausland importiert werden."

Großes Dossier:Umbruch auf dem Acker - moderne Landwirtschaft in SH

Laß hat einen Betrieb mit 3000 Schweinen, die von 30 Kilo auf ihr Schlachtgewicht von 120 Kilo gemästet werden. Die Ferkel bekommt er von einem Betrieb in Nordfriesland, geschlachtet werden seine Tiere bei Thomsen Fleisch in Kellinghusen. "Regionalität heißt für unseren Betrieb geboren, gemästet und geschlachtet in Schleswig-Holstein." Damit könnte bald Schluss sein, weil es, so fürchtet Laß, keine Ferkel aus Schleswig-Holstein mehr geben wird.

Schon jetzt werde von den Mastbetrieben im Durchschnitt jedes vierte Tier aus dem Ausland importiert. Die Zahl werde sich wegen der Vorschriften deutlich erhöhen, da Schweinezüchter hierzulande bei Einhaltung der Vorschriften nicht mehr konkurrenzfähig seien und den Betrieb einstellen müssten. "Es gibt noch zehn Betriebe im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die Ferkel aufziehen, dabei wird es nicht bleiben."

Lesen Sie auch:Landwirte fühlen sich als Sündenbock

Aufzucht- und Mastbetrieb werden nicht angegeben

Das wird der Verbraucher am Ende gar nicht merken, befürchtet Laß. Woher das Fleisch komme, erfahre der Kunde in der Regel nicht. Der Schlachtbetrieb ist angegeben, nicht aber der Aufzucht- und Mastbetrieb: Eine Rückverfolgung für den Verbraucher sei nahezu unmöglich. Die Werbefloskel "Regionalität" sei im Lebensmittelhandel oft nur eine Worthülse.

"Dass wir mit Treckern durch die Stadt rollen, schafft Aufmerksamkeit für das Problem", sagt Laß. "Wir Bauern wollen etwas für Tierwohl und Umwelt tun, die Maßnahmen müssen aber praktikabel sein." Das ginge nur, wenn man auf Augenhöhe miteinander rede. "Ich habe bei den runden Tischen mit der Politik das Gefühl, dass das Ergebnis schon vor dem Treffen feststeht, das darf so nicht sein", kritisiert er.

Gleich an mehrere Tische setzten sich die Landwirte in der Forstbaumschule. Ganz offiziell sind sie alle nur zum Frühstücken gefahren, um der Forstbaumschule "Danke" zu sagen und für ein wenig Umsatz zu sorgen.

Ohne Bauern keine Gastronomie

Bei der großen Demonstration auf dem Exerzierplatz im Frühjahr hatten die Chefs Jan und William Steen die Demonstranten spontan kostenlos versorgt. "Ohne die Bauern sind wir in der Gastronomie auch nichts", sagt Seniorchef William Steen, der früher selbst lange in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Regionalität sei wichtig, Corona habe das Bewusstsein dafür noch gestärkt.

"Das war eine friedliche Kundgebung", berichtet Einsatzleiter Kai Breva von der Kieler Polizei. Dass die Polizei auch bei spontanen Aktionen Kooperationsgespräche führe, um die Aktion abzusichern, sei ganz normal, erklärt Polizeisprecher Matthias Felsch. Ordnungsamtsleiter Frank Festersen sieht die Aktion als einen "Bauernstreich" im Graubereich. " Trecker dürfen auf der Straße fahren, wenn 20 Pkw zur Forstbaumschule gefahren wären, wäre es gar nicht aufgefallen."

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.