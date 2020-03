Bauern zeigen in Nortorf Präsenz

Nortorf

Dass es auch an einem späten Sonntagabend noch möglich ist, schnell viele Landwirte zu aktivieren, das wollen die Bauern zeigen. Teilnehmer Markus Kühl zufolge wolle man sich bewusst neben die Einfahrten zum Aldi-Lager in Nortorf stellen, um nicht zu blockieren – aber um die eigene Macht anzudeuten. "Wir wollen da etwas Präsenz zeigen", formuliert es Kühl. Ähnliche Aktionen seien deutschlandweit geplant.

Corona: Denkt Aldi über höhere Milchpreise nach?

Hintergrund ist ein am Freitag in der "Agrarzeitung" erschienener Artikel: Demnach soll Aldi aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus' auf den Handel angedeutet haben die Milchpreise zu senken. Laut Kühl will der Discounter die Exportprobleme nutzen, um die Preise zu drücken. Angedacht seien außerdem Zwölf-Monats-Kontrakte.

"Das ist ein Schlag ins Gesicht", fasst Kühl zusammen. Zumal Aldi in der Branche als Taktgeber gelte – andere Supermärkte also folgen könnten. "Wir wollen zeigen, dass wir sehr gut vernetzt sind. Und wir wollen nicht verramscht werden", sagt Kühl.

Das sei gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Wochen wichtig, in denen viele Landwirte für Aufmerksamkeit für die eigene Situation gesorgt hatten. Kühl zufolge sammelten sich gegen 21 Uhr Dutzende Landwirte am Aldi-Lager in Nortorf.

Die Stimmung sei aufgebracht, aber friedlich. Auch die Polizei ist vor Ort. Man wolle abwarten, ob die Präsenz tatsächlich bis zur Auslieferung nach Mitternacht aufrechterhalten werde.

