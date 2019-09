Kiel

Aktuell sind die Wetterbedingungen mit einem optimalen Mix aus Wärme und Regen so wachstumsfördernd, dass beim Ertrag in den kommenden Wochen noch Luft nach oben ist. Eine gute Nachricht: Die vielen sonnigen Tag in den vergangenen Wochen sorgen für eine hochwertige Qualität.

Rekordernte hatte die Preise gedrückt

Rückblende: Während die Dürre 2018 viele Getreidebauern in existenzielle Bedrängnis getrieben hatte, lieferte der Hitzesommer den Obsterzeugern Grund zum Jubeln – allerdings nur, was die Ernteerträge anging.

Doch das Überangebot hatte einen – zumindest für die Erzeuger – unangenehmen Nebeneffekt: Die Preise rutschten so weit ab, dass viele Obstbauern ihre Produktionskosten nicht decken konnten. Vom Überangebot kann in dieser Erntesaison nicht die Rede sein.

Frostschutz verhinderte Schlimmeres

Frostnächte im April und Mai 2019 haben zum Teil erhebliche Schäden in der Apfelblüte verursacht. Nach Angaben des Obstbau-Versuchsrings im Alten Land konnten allerdings viele Obstanbaubetriebe durch Frostschutzberegnungen das Ausmaß der Verluste in Grenzen halten.

Hinzu kam noch ein Timing-Problem: Während der eiskalten Blühphase waren viele Bestäubungsinsekten noch nicht richtig aktiv – auch dadurch blieben Fruchtansätze teilweise aus.

Kilopreis zwischen 1,45 und 2 Euro

Durch diese widrigen Umstände plus einer ganzen Reihe von Hagelschauern erwarten die Obstbauern bundesweit eine unterdurchschnittliche Apfelernte. Das jedoch bedeutet nicht, dass Äpfel in diesem Jahr ausgesprochen teuer sein werden.

Für die Verbraucher dürften sich die Kilopreise im „üblichen Bereich“ bewegen, schätzt Helwig Schwartau von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft ( AMI) in Hamburg. Er rechne mit Preisen zwischen 1,45 Euro bis 2 Euro pro Kilo: „Das ist der normale Bereich, der der Ware auch gerecht wird.“

Der auch für Schleswig-Holstein zuständige Obstbauberater Tilmann Keller hält auch etwas höhere Preise für möglich: „Gerade zum Saisonbeginn können einige Sorten bei hochwertiger Qualität auch etwas teurer sein.“

Gesamtmenge unter dem Durchschnitt

Insgesamt rechnen die Experten in diesem Jahr mit einer Gesamterntemenge von rund 912.000 Tonnen in Deutschland. Die Durchschnittserntemenge liegt bei gut einer Million Tonnen Äpfel. Allein wegen der Hagelschläge seien bis zu 40000 Tonnen Tafeläpfel verloren gegangen, sagt Schwartau.

Für die Erzeugerpreise ist die europäische Apfelernte wichtig – auch diese wird den Prognosen zufolge mit rund 10,6 Millionen Tonnen um gut drei Millionen Tonnen geringer ausfallen als im Vorjahr. Das liege daran, dass die osteuropäischen Anbaugebiete, und hier vor allem Polen, unter den Folgen von Spätfrösten leiden.

Nachfrage nach Äpfeln steigt

Insgesamt sei mit einer steigenden Verbrauchernachfrage nach Äpfeln zu rechnen, weil die Ernte in den Hausgärten und Streuobstwiesen 2019 geringer ausfallen werde als im Jahr zuvor, erklärte Schwartau.

Das liege vor allem an der Trockenheit, aber auch an der sogenannten Alternanz: Nachdem die Bäume im vergangenen Jahr sehr reichlich getragen hatten, bräuchten sie in diesem Jahr gewissermaßen eine Ruhepause, mit einem entsprechend geringeren Ertrag.

Bioproduktion ist sehr gering

Für Schleswig-Holstein prognostiziert das Statistikamt Nord einen Apfelertrag von rund 204 Dezitonnen je Hektar. Zum Vergleich: Der sechsjährige Ertragsdurchschnitt liegt bei rund 223 Dezitonnen. Bisher sind die Qualitäten gut, jedoch sind noch kältere Nächte in den nächsten sechs Wochen wichtig, um den Äpfeln eine schöne rote Färbung zu geben.

Übrigens: Die wichtigsten Apfelsorten in Schleswig-Holstein sind Elstar, Holsteiner Cox, Jonagored und Braeburn. Insgesamt werden Äpfel in Schleswig-Holstein von rund 30 Betrieben auf einer Fläche von rund 480 Hektar angebaut. Der Anteil der Bioproduktion macht davon einen Bruchteil aus – Keller schätzt ihn auf fünf Prozent.

Durchschnittskonsum 70 Kilo im Jahr

Auch bei den Birnen und Pflaumen – beziehungsweise Zwetschgen – hat der Fruchtansatz gelitten. Bei diesem Obst, das allerdings nur auf 20 Hektar Fläche angebaut wird, erwarten die Experten einen Ertrag, der rund fünf Prozent unter dem Durchschnitt liegt.

Gemessen am Verbrauch liegen Äpfel in Deutschland weiter an der Spitze. Insgesamt wurden 2018 pro Kopf rund 70 Kilogramm Obst verzehrt. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft waren Äpfel mit 21 Kilogramm die Nummer eins.