Kiel

Die Auslastung und die Auftragslage der Betriebe seien hoch, berichtet die Handwerkskammer Lübeck anhand ihrer Umfragen. 81 Prozent der Firmen sagten, dass ihre Geschäftslage gut sei. „Dass sich jedoch in den letzten Monaten etwas signifikant gegenüber den Vorjahren geändert hätte, was Wartezeiten beziehungsweise Vorlaufzeiten für Privatkunden betrifft, können wir aus unseren Daten so nicht bestätigen“, sagt Anja Schomakers, Sprecherin der Handwerkskammer.

„Bauen ist teurer geworden, quer durch alle Bereiche“, stellt Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbandes, fest, in dem viele, vorwiegend kleinere Betriebe, organisiert sind. Die Steigerungen liegen vor allem an den höheren gesetzlichen Anforderungen, die schnell bis zu 20 Prozent mehr ausmachen könnten, so Schareck. „Wenn Sie zum Beispiel ein Dach sanieren wollen, dann muss dieses auch aufwändig gedämmt werden, wenn das darunter liegende Stockwerk bewohnt ist“, erklärt er. Da sei die Verhandlungsmasse bei den Gesprächen mit den Handwerkern für Bauherren schon eingeschränkt.

In Boomjahren noch höhere Steigerungen

„Der andere Bereich sind die Rohstoffe. Wenn wir Kies und Sand nicht vor Ort bekommen, müssen sie von weither teuer angeliefert werden.“ Schließlich gebe es Preissteigerungen beim Bauland: Durch die Corona-Kreise seien die Immobilien noch teurer geworden, es gebe schließlich nicht wenige Menschen, die Vermögen in „Betongold“ steckten.

„Die massiven Preissteigerungen gab es in den Boomjahren 2018 und 2019 mit 4,7 Prozent“, erklärt Sprecherin Janine Hammler vom Bauindustrieverband, dem auch viele größere Firmen angehören. 2020 habe die Preissteigerung 1,7 Prozent betragen. Im Ausbaugewerbe, zu dem etwa Dachsanierungen zählen, beliefen sich diese auf 2,7 Prozent.

Viele Kosten sind gestiegen

„Nun hat Corona das Bauen auch teurer gemacht. Die Hygieneauflagen und die Organisation hat die Preise nach oben getrieben“, sagt die Sprecherin – auch sie verweist auf die gestiegenen Preise für Baustoffe, wie etwa für Stahl und Bitumen. Hinzu komme, dass die Betriebe auch die Tariferhöhung von 2018 in Höhe von 5,7 Prozent verarbeiten mussten, ebenso wie jetzt höhere Mindestlöhne. Und schließlich seien auch die Entsorgungskosten gestiegen. „Verbrauchern mag das alles sehr viel teurer erscheinen. Aber die Baubetriebe machen keine Mega-Gewinne“, betont sie.

Doch bekommt man überhaupt Handwerker für seine Vorhaben? „Doch, man bekommt sie, aber nicht unbedingt dann, wenn man sie will“, sagt Schareck. Im Winter sei eine gute Zeit zu planen, denn bei Minustemperaturen gingen die Bauleistungen um die Hälfte zurück. „Viele Menschen beschäftigen sich im Lockdown mit Bauvorhaben. Doch die Zahl der Betriebe in Schleswig-Holstein ist ja nicht gestiegen. Im Gegenteil, vielen fehlt noch Personal.“ Dies mache es eben nicht einfach, einen Handwerker zu finden.

Handwerker in Schleswig-Holstein: Wartezeiten bei der Suche

„Drei bis vier Monate kann das schon dauern“, sagt Schareck. Nicht aber bei Notfällen, wie er betont, da stehen die Unternehmen sofort bereit. Auch die Handwerkskammer kennt die Wartezeiten und die „eingeschränkten personellen Kapazitäten“. Viele Betriebe konnten Aufträge nicht in dem Maße annehmen können, wie es möglich gewesen wäre, sagt Schomakers. Oder sie konnten ihre Kapazitäten nicht vergrößern, weil ihnen die Fachkräfte gefehlt haben.

Auftraggeber sollten sich aber einen „richtigen“ Betrieb suchen, etwa aus der Handwerksrolle, mahnt Georg Scharek, und nicht auf ausländische Firmen aus Osteuropa zurückgreifen. Auch im Norden seien nach wie vor viele solcher Betriebe unterwegs. „Wenn Sie dann einen Garantiefall haben, dann streiten Sie sich mit einem Unternehmen mit einem Gerichtsstand im Ausland.“ Vor allem rät er, mit „einer gewissen Gelassenheit“ an sein Vorhaben zu gehen.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät: In der Region nach Handwerksbetrieben umschauen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein berichtet, dass die Handwerksbetriebe seit der Niedrigzinsphase volle Auftragsbücher für Neubauten und umfassende Sanierungen haben. Es falle eher auf, dass das Interesse an kleineren Aufträgen, die keinen ganzen Tag dauern, abgenommen habe, sagt Sprecherin Vivien Arwers. Allerdings: „Eine erhebliche Steigerung von Beschwerden haben wir noch nicht bemerkt“. Vielleicht kämen die aber noch. „Wer einen Handwerker sucht, sollte sich in seiner Region umschauen und auf Empfehlungen von Nachbarn und Freunden hören.“