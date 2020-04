Windhorst steht zur Flensburger Werft

Flensburg

Der Bundesligafußballclub Hertha BSC und die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft bilden in diesen Tagen eine Schicksalsgemeinschaft. Beide Institutionen taumeln gerade in ihren Kernmärkten und beide gehören dem deutschen Unternehmer Lars Windhorst.

Angesprochen darauf, was leichter zu retten sei, gab er sich am Sonntagmittag in Flensburg diplomatisch. „ Hertha BSC ist für mich eher ein langfristiges Investment“, so Lars Windhorst.

Mit Blick auf die leeren Fertigungshallen bei der FSG hat Windhorst aufmunternde Worte. „Wir stehen weiter zu unserem Engagement bei der FSG. Unser Ziel ist es, zeitnah eine Situation zu erreichen, in der die Werft in die Lage versetzt wird, Landesbürgschaften zu bekommen“, sagt Windhorst, der mit seiner Tennor Holding seit 2019 Eigner der Werft ist.

Insolvenz in Eigenverwaltung

Der Weg zum Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung war ein wichtiger Schritt, sagt Christoph Morgen. Er ist der vom Gericht eingesetzte Sachverwalter, der die Geschäftsführung kontrolliert. Morgen stammt aus dem Team der Kanzlei Brinkmann & Partner, die bei deutschen Werften bestens bekannt ist. In den vergangenen Jahren hat die Kanzlei verschiedene Werften durch Krisen geführt. Dazu gehörten die P+S Werften, Sietas und die Elsflether Schiffswerft.

„Es gibt hier bei der FSG eine ganz gute Perspektive“, so Morgen. Zu dieser Perspektive gehören geplante Aufträge über vier RoRo-Fähren für die norwegische Siem-Gruppe. Diese Aufträge könnten an die Flensburger Werft im Sommer vergeben werden. Voraussetzung ist die Lösung von den Altlasten, wie Investor Windhorst sagt. Dabei spielt er auf Verträge mit der irischen Reederei Irish Continental an. Diese Aufträge sind nicht finanzierbar.

FSG: Gang zum Amtsgericht war einzige Option

Damit aber frisches Kapital und Bürgschaften nicht gleich wieder für Ansprüche aus alten Verträgen abfließt, sei der Gang zum Amtsgericht der einzige Ausweg gewesen, so Windhorst. Operativ nimmt am Montag das Duo Martin Hammer mit Jaap Klein die Arbeit auf. Hammer hat ebenfalls seit Jahren Erfahrung im Schiffbau.

In Flensburg soll jetzt zuerst die Grundlage für die Fertigstellung der an der Pier liegenden Fähre „ Honfleur“ geschaffen werden. „Wichtig ist deshalb ein Ende des Lockdowns, damit wir schnell wieder den Betrieb hochfahren können“, so Hammer. Bis zum Sommer könnten dann die Voraussetzungen für die Platzierung des Auftrags über die vier Frachtfähren geschaffen werden.

Löhne für FSG-Mitarbeiter sind bis Juli gesichert

Die Löhne und Gehälter für die 650 Mitarbeiter sind bis Juli über das Insolvenzgeld gesichert. „Die Belegschaft steht voll dahinter. Seit zwei Jahren haben wir erstmals die Situation, dass man auch mit uns spricht“, sagt Betriebsrats-Vorsitzender Thomas Jansen. An der Werft hängen auch mehr als 1000 Arbeitsplätze bei Zulieferbetrieben.

Ganz ohne Leid wird aber auch diese Sanierung wohl nicht ausgehen. „Und es muss schnell gehen. Wir haben nicht sehr viel Zeit“, so Martin Hammer. Er stellt auch klar, dass die nun kommenden Umstrukturierungen auch ein Ziel haben: "Wir müssen die Kosten reduzieren."

Übersetzt bedeutet das meist Personalabbau. Vielleicht auch ein Grund, weshalb beim Betriebsrats statt der Farben von Hertha BSC das Logo des kämpferischen FC St. Pauli mit Stolz getragen wurde.