Ukraine-Krieg, steigende Inflation, heftige Ausschläge an den Börsen: Die Turbulenzen nehmen zu, und die Sehnsucht nach Sicherheit spiegelt sich auch in den Geldentscheidungen der Nordlichter wider. „Wir beobachten den zunehmenden Wunsch, Edelmetalle in physischer Form zu besitzen“, berichtet Bernd Schmidt, Vorstand der Kieler Volksbank. Da man Gold oder Platin bekanntlich nicht zu Hause aufbewahren sollte, wächst der Bedarf an sicherem Lagerplatz.

In den vergangenen Tagen sei besonders die Nachfrage nach größeren Schließfächern gewachsen, so Schmidt, lediglich in der Zweigstelle Dietrichsdorf und in der Hauptstelle am Europaplatz ist das Angebot so groß, dass noch Fächer frei sind. Für die anderen Standorte gibt es Wartelisten. Der Platzbedarf wächst: Einige Kunden wollen inzwischen schon ein zweites Schließfach buchen.

Auch in Kiel gefragt: Edelmetall-Depots

„Edelmetalle sind als Beimischung in der Anlagestruktur eine gute Möglichkeit, der Inflation die Stirn zu bieten“, sagt Schmidt. Dafür muss man aber nicht Goldstücke ins Bankschließfach legen. Immer beliebter werden auch Edelmetalldepots: Gemeinsam mit dem Partner Solit (Wiesbaden) bietet die Volksbank Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Gold, Silber, Platin oder Palladium „zu attraktiven Großhandelskonditionen“ zu kaufen und zollfrei in der Schweiz zu lagern.

Das sei kein Angebot speziell für Vermögende, so Schmidt, sondern funktioniere bereits ab einer Sparrate von 50 Euro im Monat. Verwalten lässt sich die Anlage per App, und wer es denn möchte, kann über eine Tresorkamera jederzeit kontrollieren, ob sein Schatz noch da ist.

Warum die Lagerung in der Schweiz? Viele Kunden, so das Institut, sähen physisches Gold als Krisenwährung und auch als Schutz vor Systemrisiken. Die Schweiz sei von Solit „als über Jahrzehnte weltweit anerkannter und gewichtiger Handels- und Lagerplatz für Edelmetalle als besonders sichere Lösung ausgewählt worden“.

Auch Förde Sparkasse plant Edelmetall-Depot Bei der Förde Sparkasse hat sich die Nachfrage nach physischem Gold im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Als Gründe nennt das Institut vor allem den Krieg in der Ukraine – aber auch die aktuell hohen Inflationsraten. Ein Edelmetall-Depot gibt es derzeit noch nicht, ein entsprechendes Angebot wird aber vorbereitet. Voraussichtlich noch im Frühjahr soll es damit möglich sein, Edelmetalle über eine App oder browserbasiert physisch zu erwerben. Als „Beimischung für Vermögensaufbau und -sicherung“ könne Gold sinnvoll sein, die Wertentwicklung sei aber auch sehr anfällig für geopolitische Ereignisse. Institutssprecher André Santen: „Eine Waffenruhe oder ein länger andauernder Frieden im aktuellen Ukraine-Konflikt kann den Goldpreis auch schnell wieder sinken lassen.“ Bei der Vermietung von Schrankfächern gebe derzeit keine Auffälligkeiten, die Auslastung betrage etwa 76 Prozent.

Weiter ungebrochen ist die Nachfrage nach „Betongold“

Doch der Wunsch nach Sicherheit zeigt sich auch in der anhaltend hohen Nachfrage nach „Betongold“: Trotz drastisch steigender Preise, so Schmidt und sein Vorstandskollege Timo Kaiser, sei der Trend „Kauf statt Miete“ ungebrochen. Entsprechend dynamisch entwickelte sich die Nachfrage nach Darlehen: Mit einem Neugeschäft von 326 Millionen Euro kletterte das Kundenkreditvolumen um 8,8 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro, allein in der privaten Baufinanzierung stieg der Bestand um 100 Millionen Euro.

Besonders begehrt: Lange Zinsbindungen bis zu 30 Jahre und sogenannte Forwarddarlehen zur Absicherung des – noch immer – niedrigen Zinsniveaus. Auch wenn sich der im Februar rasante Anstieg der Konditionen etwas beruhigt hat, geht die Volksbank von einem weiteren Aufwärtstrend in absehbarer Zukunft aus. Als Grund nennen Schmidt und Kaiser nicht nur den inflationsbedingt wachsenden Handlungsdruck auf die EZB, sondern auch verschärfte Eigenkapitalanforderungen an die Banken.

Kieler Volksbank wächst weiter kräftig

Trotz der Herausforderungen durch die Pandemie hat sich die Kieler Volksbank 2021 gut behauptet. Die Bilanzsumme kletterte um 7,6 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Die Konsumzurückhaltung durch Corona ließ die Kundeneinlagen um satte 13,4 Prozent steigen. Gleichzeitig erhöhte sich das Depotvolumen um 22 Prozent auf rund 460 Millionen Euro.

Die Summe sämtlicher Gelder, die das Institut für ihre rund 59.000 Kundinnen und Kunden betreut – also auch außerhalb der eigenen Bilanz –, erhöhte sich um 8,6 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro. Vor Steuern erwirtschaftete das genossenschaftliche Institut mit rund elf Millionen Euro ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Aufgrund der weiter steigenden Anforderungen der Bankenaufsicht fließt ein großer Teil des Überschusses in die Stärkung der Eigenkapitalbasis. Doch auch den gut 26.000 Mitgliedern stellt der Vorstand eine „angemessene“ Dividende in Aussicht. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 20 auf 277.