Kiel

Sie ist nicht rosig, die Lage auf dem Ausbildungsmarkt, doch die jüngsten Zahlen der Industrie- und Handelskammern im Land deuten immerhin auf leichte Stabilisierung. Insgesamt haben die IHKs in Flensburg, Lübeck und Kiel zum Beginn des Ausbildungsjahres 17.105 neue Ausbildungsverträge aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung eingetragen. Das sind 181 oder 2,5 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Kammer sieht den Abwärtstrend gebrochen

Dennoch: „Wir sehen Anzeichen, dass der Abwärtstrend gebrochen ist und gehen davon aus, dass sich die Situation bis zum Herbst weiter entspannen wird“, sagt Friederike C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein. Von einer schwungvollen Wende könne zwar nicht die Rede sein, denn das Vor-Corona-Niveau sei noch entfernt. Doch mit Ende der Sommerferien dürften landesweit viele weitere Ausbildungsverträge hinzukommen. „Erfreulicherweise sehen wir steigende Zahlen auch in den besonders vom Lockdown betroffenen Branchen wie der Beherbergung und der Gastronomie“, so Kühn.

Die Pandemie hat der Berufsorientierung erheblich geschadet. Diese musste entweder komplett ausfallen oder ins Internet verlagert werden. Hinzu kommt: Betriebe konnten durch die Home-Office-Pflicht kaum Praktika anbieten. „Das Hauptproblem ist und war, dass sich Unternehmen und Interessierte nicht richtig kennenlernen konnten“, sagt Kühn.

Das Beispiel Convent-Garten

Dass Ausbildung trotz der Pandemie möglich ist, zeigt das Beispiel Convent-Garten aus Rendsburg. Der Gastro-Betrieb bietet auch in diesem Jahr acht Ausbildungsplätze an und hat alle bereits besetzt. „Ausbildung garantiert Zukunft. Wir müssen und wollen die Jugend an unsere Branche heranführen“, sagt Björn Zierow,

Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, stehen gut wie lange nicht: Laut Agentur für Arbeit sind landesweit noch mehr als 7.100 freie Ausbildungsplätze in Schleswig-Holstein nicht vergeben. Besonders in der Gastronomie und Hotellerie, im Verkauf sowie in der Logistik gibt es noch Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Sogar in dem beliebten Beruf Kaufmann/-frau für Büromanagement sind 184 Ausbildungsplätze frei.

Gute Chancen für Spätentschlossene

Auch einem Ausbildungsstart nach dem 1. August oder 1. September steht nach Angaben der Kammer nichts im Wege. Auf der Seite www.IHK-Lehrstellenbörse.de finden Interessierte die wichtigsten Informationen und Angebote aus der Region. Für Kurzentschlossene geht die Aktion „Ausbildung-jetzt-sh.de“ vom 6. bis 24. September in die nächste Vermittlungsphase. Auf dem Portal können junge Menschen unkompliziert und auf dem Kanal ihrer Wahl direkt Kontakt zu Betrieben aufnehmen.

Kühn betont: „Corona hat vieles erschwert, aber das Ausbildungsengagement unserer Unternehmen ist ungebrochen.“ Daher gebe es zurzeit noch viele attraktive Ausbildungsplätze zu ergattern – „und nicht nur Restposten“.