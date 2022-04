Libyen: Größtes Ölfeld des Landes geschlossen

In Libyen haben Stammesführer in den Ölförderregionen offenbar in den Machtkampf der beiden rivalisierenden Ministerpräsidenten des Landes eingegriffen. Das täglich rund 450.000 Barrel Öl produzierende Feld Scharara sei wegen „höherer Gewalt“ geschlossen worden, teilte die staatliche Ölgesellschaft NOC am Montag mit.