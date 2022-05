Frankfurt am Main

Es gibt Wissenschaftler, die befassen sich mit dem Phänomen des Hyper-Kapitalismus. Also mit einer ultra-schnellen Ökonomie und ihren Mechanismen. Für Studien bestens geeignet sind die Lebensmittel-Lieferdienste, die innerhalb von wenigen Minuten Bestelltes vorbei bringen.

Die Pandemie hat den Quick-Commerce in atemberaubender Geschwindigkeit wachsen lassen. Hinzu kam, dass in den Jahren 2020 und 2021 unglaublich viel Geld von Anlegern unterwegs war, das angelegt werden wollte. Und weil es nur wenige Alternativen gab, wurden die Startups mit enorm viel Kapital aufgepumpt.

Jetzt knapp zwei Jahre später setzt bereits die Konsolidierung ein. Und ein Anbieter wie Cajoo wird schon nach 15 Monaten vom Rivalen Flink übernommen. Dagegen ist an sich auch nichts zu sagen. Nur zeigt sich nun, dass das Investoren-Geld nicht mehr so locker sitzt. Die ganze Techbranche ist in eine schwere Krise gerutscht. Der beschleunigt das Fressen und Gefressenwerden.

Das begünstigt die kapitalstarken Unternehmen. Mit Aktivitäten im Quick-Commerce, der sich etablieren wird, können die Konzerne nicht nur in dieser neuen Spielart des Lebensmittelhandels ihre ohnehin schon starke Dominanz ausbauen. Das wird zwangsläufig auch Rückwirkungen auf die gesamte Branche mit ihren Tausenden Supermärkten haben.

Die Wettbewerbshüter müssen wachsam sein. Mit Amazon hat es ähnlich angefangen, die Kartellbehörden haben das Unternehmen seinerzeit viel zu lange unterschätzt. Inzwischen ist der Online-Gigant nicht mehr kontrollierbar. Im Hyper-Kapitalismus muss auch die Wettbewerbsaufsicht schneller werden.

