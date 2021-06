Kiel

Balkan, Libyen, Syrien oder Russland. Immer, wenn die Bundesregierung in den vergangenen 25 Jahren geheime Informationen zur Erstellung eines Lagebildes brauchte, waren die Flottendienstboote „Alster“, „Oker“ und „Oste“ involviert.

Die in Eckernförde beim 1. U-Bootgeschwader beheimateten Schiffe beschatten ausländische Marineeinheiten oder kreuzen vor den Küsten Russlands. Dabei kreuzen sie auf dem schmalen Grad zwischen Aufklärung und Spionage.

Nachteil: In den vergangenen Jahren sind die Einheiten durch stetig steigenden Aufträge verschlissen worden. Deshalb gab der Haushaltsausschuss am Mittwoch grünes Licht für drei Neubauten. Kostenpunkt für das Trio: rund zwei Milliarden Euro.

"Es war wichtig, weil wir diese Schiffe zur Beschaffung von Informationen brauchen", sagt der CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens aus Ostholstein. Die Investition von zwei Milliarden Euro sei auf die größeren Rümpfe der neuen Schiffe zurückzuführen.

Lürssen hat den Auftrag erhalten

"Die drei alten Einheiten waren einst für die Ostsee gebaut worden. Inzwischen müssen die Flottendienstboote aber auch im Mittelmeer operieren können“, so Gädechens.

Wie die Lürssen Werft am Donnerstag bekannt gab, habe sie den Auftrag zum Bau dieser hochgeheimen Einheiten erhalten. Die 130 Meter langen Neubauten lösen ab 2027 die drei 83 Meter langen Einheiten in Eckernförde ab.

„Wir freuen uns, dass uns das Bundesverteidigungsministerium im Anschluss an die Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages die Verantwortung übertragen hat, als Generalunternehmer dieses wichtige Beschaffungsvorhaben zu realisieren“, sagte Tim Wagner, Geschäftsführer der Lürssen Werft.

Mehrere Werften werden eingebunden

Nach der Entscheidung für Lürssen geht es jetzt um die Ausrüstung. In die Schiffe soll die modernste Abhörtechnik der Welt installiert werden. „Wir werden nun unverzüglich in die Entwurfsphase einsteigen und Gespräche mit potenziellen Partnern aus der Werftenbranche und Systemtechnik aufnehmen“, so Wagner.

Gebaut werden die drei Schiffe an verschiedenen Standorten der Lürssen-Gruppe sowie anderen Werften in Norddeutschland. „Mit einer werftenübergreifenden Kooperation wollen wir das Know-how und die Kompetenzen an Werftstandorten der Lürssen-Gruppe mit den Kapazitäten weiterer norddeutscher Werften zusammenführen“, so Wagner weiter.

Auch führende deutsche Unternehmen der Systemtechnik werden an diesem Projekt beteiligt und für die Realisierung der hochkomplexen Elektronikausstattung verantwortlich sein.