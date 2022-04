Kiel/Wismar

Bis Ostern ist das Zeitfenster für unverbindliche Angebote für die Standorte der insolventen MV Werften in Warnemünde und Wismar noch offen. Eigentlich sollten die Gebote bis zum 8. April vorliegen. Angesichts der Größe der Werften gibt es jetzt aber noch eine kleine Nachspielzeit.

Insolvenzverwalter Christoph Morgen und sein Team haben nach zwei Monaten die Schreibtische voll. Die Zahl der Interessenten ist dem Vernehmen nach doch größer als zunächst erwartet. Mehr als ein halbes Dutzend ernsthafter Angebote für den Kauf der beiden Werftstandorte in Wismar und Warnemünde sollen vorliegen, ist zu hören.

Insolvenzverwalter der MV Werften schweigt zu Interessenten

Namen sind beim Insolvenzverwalter Verschlusssache. „Wir nehmen im laufenden Investorenprozess grundsätzlich keine Stellung zu einzelnen Interessenten. Generell erwarte ich Angebote von mehreren ernsthaften Interessenten. Dieses ist ein offener Bieterwettbewerb“, teilt Morgen mit.

Zunächst sollten die „indikativen Angebote“ bis zum 8. April vorliegen. Inzwischen ist die Frist aber bis Ostern verlängert worden. Danach starten dann die Gespräche mit den einzelnen Interessenten – und dann werden auch belastbare Angebote erwartet.

Ernsthafte Verhandlungen zu den MV Werften starten nach Ostern

In den Kreis der Interessenten hat sich nach der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) jetzt auch die Bundeswehr eingereiht. Nach Informationen der „Ostseezeitung“ hat das Marinearsenal Interesse an einem Teil der Werft in Warnemünde. Bislang hat das Marinearsenal nur in Kiel und Wilhelmshaven eigene Hafenanlagen. In Warnemünde gibt es seit knapp 30 Jahren nur eine Außenstelle im Marinestützpunkt.

Vertreter der Bundeswehr haben das Gelände in dieser Woche besichtigt. Das Marinearsenal hat dabei besonders besonders das Trockendock für die Marineschiffe im Blick. „Besonders der Zustand und die Leistung des Docks und der Kräne haben interessiert“, heißt es aus Werftkreisen.

Grund für das Interesse: Docks sind an der deutschen Ostseeküste seit Jahren Mangelware. Aktuell hat die Bundeswehr kein eigenes Trockendock für die Marineeinheiten. In Wilhelmshaven gibt es zwar seit fast zehn Jahren die Planung für den Bau eines Trockendocks, doch eine Realisierung ist wegen der langen Planungsdauer bei der Bundeswehr noch nicht in Sicht.

Marineschiffe sollen schneller repariert werden

Das Dock der Werft in Warnemünde ist betriebsbereit und könnte zusammen mit einer dreistelligen Zahl an Mitarbeitern innerhalb weniger Monate zum neuen Marinearsenalbetrieb Rostock werden. Da angesichts der Wiederherstellung der Fähigkeiten der Marine in den kommenden Jahren die Marineeinheiten deutlich schneller die Werft- und Instandsetzungsphasen durchlaufen sollen, braucht die Bundeswehr dringend Docks.

Das Exemplar der MV Werft in Warnemünde ist 320 Meter lang, 54 Meter breit und geht bis zu elf Meter tief. 80 Meter sind überdacht. Außerdem gibt es einen Portalkran mit einer Hebeleistung von 700 Tonnen.

Bei der Übernahme als Arsenalbetrieb soll es laut KN-Informationen eine enge Verzahnung mit dem Arsenalbetrieb in Kiel geben, wo die Waffensysteme, Radaranlagen und Missionsausstattung der Marineschiffe in den Fachwerkstätten gewartet und instandgesetzt werden. In Warnemünde sollen dann in dem Dock die schiffbaulichen Arbeiten an den Marineschiffen erfolgen.

Eine ähnliche Kooperation soll es im privatwirtschaftlichen Schiffbau zwischen Kiel und Wismar geben. „Wir haben ein Interesse am Standort Wismar“, bestätigt die Kieler Werft TKMS auf Nachfrage. Sie braucht Kapazitäten im U-Bootbau und auch beim Bau von Überwasserschiffen. Die Möglichkeiten der Fertigung in Kiel sind für die ab 2023 kommenden Rüstungsprojekte an der Kapazitätsgrenze.

Die Gewerkschaft IG Metall favorisiert diesen Vorschlag. „Das wäre eine gute Lösung. Thyssenkrupp ist aus Arbeitnehmersicht ein sehr guter Partner“, so ist zu hören. So haben die Mitarbeiter bei TKMS in Kiel bereits einen Zukunftstarifvertrag bis 2029.

Klappt es für TKMS? Entscheidung frühestens im Sommer

Wann fällt die Entscheidung? Aus dem Umfeld des Insolvenzverwalters wird da vorsichtig auf den Sommer verwiesen. Am Ende müssen die Forderungen der Gläubiger, die politischen Vorgaben und die Bieter in Einklang gebracht werden.

TKMS und die Bundeswehr sind aber nicht die einzigen Interessenten. Es gibt noch Interessenten aus der Offshore-Industrie und Projektentwickler. Aber auch Käufer aus der Schifffahrt mit Interesse an dem Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ sind dabei. Das 342 Meter lange Kreuzfahrtschiff liegt derzeit als Rohbau im Dock in Wismar. Eine Fertigstellung des für 10 000 Passagiere ausgelegten Schiffes würde die Werft auch für rund ein Jahr auslasten.

Die Halle in Wismar ist eines der Filetstücke im Portfolio des Insolvenzverwalters. Es ist eine der größten Schiffbauhallen in Nordeuropa. In so einer Halle ließen sich neben Kriegsschiffen und Kreuzfahrern auch Superjachten bauen.