Maersk-Schiffe senden Wetterdaten

50 automatische Messstationen baut der DWD für das Projekt auf den Containerschiffen von Maersk auf, die bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden sollen. Diese Stationen messen automatisch Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Meeresoberflächentemperatur sowie Windrichtung und -geschwindigkei, abhängig von den Sensoren mit denen sie bestückt sind, teilte der Wetterdienst am Mittwoch mit. Sie sollen so zur Verbesserung der Wettervorhersage und des Warnmanagements sowie zur Klimaforschung beitragen.

„Im Gegensatz zur konventionellen Methode der Wetterbeobachtung auf See werden zwar weniger Parameter erfasst, aber dafür werden diese in gleichbleibend hoher Qualität stündlich ermittelt und versendet“, sagte Klaus-Jürgen Schreiber, Mitglied des DWD-Vorstands und Leiter des Geschäftsbereichs Technische Infrastruktur.

Bisher wird konventionell beobachtet

Rund 200 der insgesamt 300 eigenen Maersk-Schiffe nehmen bereits an einem Beobachtungsprogramm der Weltorganisation für Meteorologie teil und führen auf konventionelle Weise Wetterbeobachtungen auf See durch.

Die Besatzung liest bereitgestellte Instrumente ab und übermittelt die Werte an die Wetterdienste. Das erlaube zwar, auf See sonst kaum messbare Parameter, wie Sicht, Wellenhöhe oder Wolken zu erfassen, habe aber den Nachteil, dass die Besatzung auch Zeit für diese Beobachtungen haben muss. Daher kommen von den Schiffen, die mit der konventionellen Methode an dem Programm teilnehmen, täglich nur bis zu vier Beobachtungen.

Maersk will die Sicherheit erhöhen

Das Projekt „Eucaws“ wurde jetzt gemeinsam von fünf europäischen, nationalen Diensten entwickelt. Aslak Ross, Leiter Marine Standards bei Mærsk, erklärt, dass für das globale Unternehmen von selbst verstehe, dass es sich für das globale Unternehmen von selbst verstehe, Wettervorhersage und Klimawissenschaften zu unterstützen und zu fördern.

„Wenn wir helfen können die Qualität der Wetterroutingdienste noch so geringfügig zu verbessern, so werden schon dadurch unsere andauernden Bemühungen unterstützt, die Sicherheit von Crews und Material zu erhöhen sowie verlässliche Ankunftszeiten von Fracht zu gewährleisten.“