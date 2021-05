Kiel

In einem Eckpunktepapier stellten Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)und Generalinspekteur Eberhard Zorn die wichtigsten Veränderungen vor.

Mit einem neuen „Systemhaus See“ soll die Einsatzbereitschaft der etwa 50 verbliebenen deutschen Marineeinheiten verbessert werden. In dem Systemhaus sollen die Aufgaben der Marinearsenalstandorte Kiel und Wilhelmshaven sowie des Marineunterstützungskommandos mit Teilen des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr zusammengefasst werden.

Die bei der letzten Reform veranlassten Maßnahmen zur Bündelung aller Aktivitäten der Beschaffung und Unterhaltung beim Bundesamt in Koblenz sollen in weiten Teilen wieder rückgängig gemacht werden. Aufgaben der Betreuung für Werftüberholungen und Reparaturen von Marineeinheiten werden wieder an die Küste verlagert.

So soll die Verantwortung für die technische Einsatzbereitschaft der Einheiten an den Inspekteur der Marine zurückgegeben werden. Bislang ist der Inspekteur ausschließlich für die operative Nutzung der Einheiten verantwortlich.

Im Marinearsenal Kiel sind viele Bereiche ungenutzt

„Ich bin ein Fan dieser Entscheidung, da die Verantwortung für die Instandsetzung wieder an den Inspekteur der Marine zurückgeht. Die Projektarbeit gehört dorthin, wo sich das Schiff oder Boot befindet“, sagt Fregattenkapitän Marko Thiele vom Bundeswehrverband. Zuletzt gab es immer wieder Verzögerungen, wenn bei der Überholung eines Marineschiffes Komplikationen auftraten. Die Prozesse wurden durch Abstimmungen und Prüfungen um Monate verlängert.

Wie und wo das Systemhaus Marine aufgebaut wird, ist noch unklar. Im Marinearsenal Kiel sind durch die Schließung des Betriebs 2015 derzeit große Bereiche ungenutzt. Seit der Wiedereröffnung der Ausbildungswerkstatt im September vorigen Jahres begann im Kieler Arsenal allerdings die Wiederbelebung der Anlage.

Seither machen auch wieder regelmäßig Marineeinheiten aus den Ostseestützpunkten dort fest. Mit der Anschaffung eines Schwimmdocks sollen die Möglichkeiten zur Reparatur von Marineschiffen dort mittelfristig weiter gesteigert werden. Freude löst die Nachricht auch bei der Wirtschaft aus. „Es ist gut, wenn wir wieder Ansprechpartner hier vor Ort haben. Die Verantwortung für die Systeme sollten Leute haben, die im Thema stecken und hier an der Küste sind“, sagt Katrin Birr von der Kieler Werft Gebrüder Friedrich. Sie bemängelt, dass zuletzt zu sehr auf Dokumentation und Controling bei den Projekten geachtet wurde und die praktische Umsetzung der Bauvorhaben in den Hintergrund trat.

Bald 300 Dienstposten im Marinearsenal Kiel

In dem Eckpunktepapier wird für die Marine aber die Wahrnehmung einer „besonderen Raumverantwortung für die Ostsee“ vorgegeben. Darüber wird die Marine ein neues „Maritime Warfare Center“ aufstellen. Es soll die Kompetenzen mit Blick auf die Weiterentwicklung der Fähigkeiten bündeln.

Das Bundesamt in Koblenz soll sich in Zukunft als Kernaufgabe auf die Entwicklung, Beschaffung und Weiterentwicklung von Wehrmaterial konzentrieren, heißt es in dem Papier.

Im Marinearsenal Kiel sollten nach dem Willen der Bundeswehrreform von 2011 nur 48 der einst 1000 Dienstposten erhalten bleiben. Durch die Entscheidungen der vergangenen beiden Jahre und der Übernahme der Projektverantwortung für das zweite Los der Korvetten sollen die Dienstposten dort auf 300 steigen. Beim Aufbau eines Systemhauses See ist der Aufbau einer dreistelligen Zahl an Dienstposten denkbar.