Kiel

Welche Rolle spielen Landgasthöfe für die touristische Attraktivität von Dörfern?

Das kommt darauf an, welche Touristen und Touristinnen ich ansprechen will. Im wachsenden Umweltdiskurs bedienen sich aber viele Urlaubsregionen an der Ressource "Ländlichkeit" - das gilt für Tirol genauso wie für Schleswig-Holstein - und genau dafür stehen die Landgasthöfe.

Welche Funktion haben Landgasthöfe für Dorfgemeinschaften?

Das hängt vom Konzept des Gasthofes ab. Ist er eher vornehm und hochpreisig, so dass er sich vor allem an Touristen von außerhalb richtet, dann kann er für ein Gefühl von Exklusion sorgen. Ortsansässige schätzen das Geschönte nicht. Kritisch gesehen wird es auch, wenn eine Konkurrenzsituation auftritt - also beispielsweise eine Konfirmation nicht im Gasthof gefeiert werden kann, weil er durch Urlaubsgruppen oder Veranstaltungen von Ortsfremden ausgebucht ist. Macht ein Gasthof aber der Dorfgemeinschaft Angebote wie einen Mittagstisch oder ist der traditionelle Ort, wo Feste gefeiert werden, dann spielt er eine wichtige Rolle.

In vielen kleineren Gemeinden gibt es keinen Bäcker, Friseur oder Einkaufsladen mehr. Erhöht ein Landgasthof die Lebensqualität in einem Dorf?

Muss ein Gasthof schließen, bewerten die Leute das meist negativ. Sie nehmen das als einen infrastrukturellen Niedergang wahr. Sie haben das Gefühl: Mein Ort ist weniger wert. Es wird auch Scham empfunden, weil die Entwicklung sichtbar macht: Unsere Region funktioniert nicht mehr.

In Landgasthöfen sind tendenziell eher ältere Menschen anzutreffen. Aus welchem Grund haben sie ihre Anziehungskraft für Jüngere verloren?

In Tirol habe ich beobachtet, dass die Landjugend sich durchaus dort trifft - oft aus mangelnden Alternativen in der Nähe, weil die jungen Leute trinken und sich nicht ins Auto setzen wollen. Ich glaube auch nicht, dass es hier daran liegt, dass die Landgasthöfe von der Einrichtung her zu rustikal sind und deswegen weniger attraktiv sind. Wenn sie sich die politische Landschaft anschauen, ist das Traditionelle und Konservative ja auch wieder im Kommen. Aber die Gewohnheiten haben sich geändert. Statt in die Kneipe zu gehen, treffen sich viele junge Leute eher zur Hausparty oder zum Serienabend.

Der Dorfkrug bietet Raum für Geselligkeit. Oft war er der Umschlagsplatz für Neuigkeiten aus der Gemeinde. Inwiefern machen neue Kommunikationsgewohnheiten solche Räume weniger wichtig?

Viele Leute schimpfen inzwischen über die Art, wie man einander begegnet und den Verlust von Authentizität durch die neuen Kommunikationskanäle. Insofern könnte man sagen, dass Orte der Face-To-Face-Begegnung wie Gasthöfe notwendiger denn je sind. Aber es muss Anlässe geben, um sich dort wieder zu treffen.

Am Tresen oder im Biergarten treffen Menschen aus allen Schichten aufeinander – der Bauer, der Arzt, die Hausfrau. Warum kann der Zusammenhalt einer Gemeinde darunter leiden, wenn so ein Ort der Begegnung fehlt?

Das ist eine sozialromantische Vorstellung. Die Durchlässigkeit der Schichten wird überbewertet. Vielmehr ist ein Gasthof ein öffentlicher Raum, wo soziale Ordnungen sichtbar werden. Hier können Wortführer sich zeigen. Wer höher gestellt ist, kann Geld ausgeben und beispielsweise das teuerste Gericht von der Karte bestellen oder eine Lokalrunde ausgeben. Wenn ein Ortsfremder sich nicht zum Stammtisch setzen darf, findet Exklusion statt. Das Gasthaus war auch nie Ort der Frauen.

Früher gab es eine enge Beziehung zwischen Wirten und Vereinen. Inwiefern trägt der Rückgang der Vereinskultur zum Sterben der Landgasthöfe bei?

Die Vereinskultur hat sich verändert und die Treffpunkte haben sich verlagert. In Tirol haben zum Beispiel viele Vereine heute ihr eigenes Vereinslokal. Sie kommen also nicht mehr zu ihren Treffen im Gasthof zusammen, sondern nehmen sich ihr eigenes Bier aus der Kiste. Es gab deswegen Bestrebungen den Ausschank in den Vereinslokalen zu verbieten, um die Leute wieder zurück in die Gasthöfe zu holen. Aber das hat zu großem Unmut geführt.

Auch in der Politik war es früher selbstverständlich, dass der Gemeinderat nach der Sitzung noch im Gasthaus gesellig beieinander sitzt, das kommt heute seltener vor. Die Menschen trinken und feiern insgesamt einfach weniger als früher. Das Gesundheitsbewusstsein hat zugenommen und Alkohol ein schlechtes Image. Wo früher mancher unter der Woche am Tresen auch schon mal zehn Bier getrunken hat, trinkt er heute nur noch eines. Das macht sich dann für den Wirt beim Umsatz natürlich bemerkbar.