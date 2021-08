Rendsburg

Die Werbung? Forsch wie immer. Auf seiner Internetseite bläst Media Markt zum „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“. Es gibt Schnäppchen ohne Ende. Doch das 1979 als Preisbrecher des deutschen Elektronikhandels gestartete Unternehmen („Ich bin doch nicht blöd!“) muss nun selber sparen und sich in Teilen neu erfinden. Im Frühjahr hatte Deutschlands größter Elektronikhändler intern angekündigt, bis Herbst 2022 bis zu 1000 Arbeitsplätze zu streichen und 13 der bundesweit knapp 420 Märkte zu schließen. Arbeitnehmervertreter befürchten, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Medienberichten zufolge werden einzelne Schließungen sogar vorgezogen.

Corona zieht den Media Märkten die Kunden ab

Grund: Die Corona-Lockdowns haben viel Geschäft ins Netz verlagert, das so schnell auch nicht wiederkommt. Auf die Frage, ob auch Standorte in Schleswig-Holstein von Schließung betroffen sind, weicht das Unternehmen aus. Insgesamt gibt es zwischen Nord- und Ostsee aktuell neun Media Märkte: Lübeck, Kiel (Citti-Park), Schwentinental, Henstedt-Ulzburg, Elmshorn, Itzehoe, Rendsburg, Flensburg und Heide.

Besonders spürbar ist die Sorge derzeit am Standort Rendsburg. Die Stadt verfolgt die jüngsten Schlagzeilen mit gespannter Aufmerksamkeit, verfügt allerdings nicht über aktuelle Informationen. Acht Jahre lang hat Rendsburg um die Ansiedlung gekämpft, 2012 schließlich eröffnete die Filiale in der Friedrichstädter Straße: „Der Media Markt war und ist ein bundesweit renommierter und damit wichtiger Baustein der Rendsburger Einzelhandelszentralität“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Ja, die Sorge sei groß: „Die Corona-Pandemie hat die Einkaufsgewohnheiten der Menschen verändert: Der Online-Handel boomt und sorgt gerade im Elektronikbereich für einen harten Wettbewerb.“

Das Unternehmen äußert sich nur nebulös

Auf Anfrage äußert sich das Unternehmen höchst nebulös. Die Standorte von Media Markt in Schleswig-Holstein seien „für uns weiterhin relevant“, sagt eine Sprecherin – und fügt hinzu: „Die bestehenden Märkte, auch der Media Markt Rendsburg, sind fester Bestandteil der lokalen Einzelhandelslandschaft – und dies soll von unserer Seite aus aktuell auch in Zukunft so bleiben.“ Und dann folgen die Einschränkungen: Media Markt-Saturn Deutschland überprüfe sein Markt-Portfolio „fortgesetzt auf Möglichkeiten zur Optimierung“. Daraus könnten Veränderungen von Flächengrößen, Neueröffnungen oder auch Schließungen aufgrund besonderer Gegebenheiten bei einzelnen Märkten resultieren. Gemeinsam mit Saturn bildet Media Markt die Media-Saturn Holding, die dem aus der Metro-Gruppe hervorgegangenen Einzelhandelsunternehmen Ceconomy (Düsseldorf) gehört. In insgesamt zwölf Ländern betreibt der Elektronikhändler rund 1000 Märkte.

E-Commerce-Anteil hat sich verdoppelt

In einem internen Schreiben hatte das Unternehmen die Einschnitte im Frühjahr mit dem von der Pandemie veränderten Einkaufsverhalten begründet. Immer mehr Kunden erledigten ihre Einkäufe online. Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz habe sich im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Dies zwinge das Unternehmen, „Anzahl und Größe der stationären Märkte auf die neuen Gegebenheiten auszurichten“.

Aus Sicht der Gewerkschaft ist es jedoch zu kurz gesprungen, die Probleme in den Häusern allein auf Corona zu schieben: „Es sind in erster Linie Managerfehler der Vergangenheit, die nun durch Schließungen und Kündigungen ausgebügelt werden sollen“, sagt Orhan Akman, bei Verdi verantwortlich für den Einzel- und Versandhandel.

Neuer Wettbewerber aus den Niederlanden

Als wäre der Druck nicht schon hoch genug, drängt nun auch noch ein neuer Player auf den deutschen Markt: Die niederländische Elektronikmarktkette Coolblue will in den kommenden Wochen ihr erstes Ladengeschäft in Düsseldorf eröffnen. Die Filiale entsteht auf 2600 Quadratmetern im Prachtbau Kö-Bögen 2. Das ist kein Zufall: „Die Filiale im Kö-Bogen ist unsere Visitenkarte für Deutschland“, sagt Coolblue-Gründer Pieter Zwart. Zusammen mit zwei Freunden hat er die Kette kurz vor der Jahrtausendwende gegründet, heute macht Coolblue rund zwei Milliarden Euro Umsatz jährlich. Zusammen liegen die Erlöse von Media Markt und Saturn zwar gut zehnmal höher, doch davon will sich Zwart nicht einschüchtern lassen. Coolblue soll vor allem mit Vor-Ort-Service punkten.