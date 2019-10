Alle reden von Verkehrswende, doch auch in Schleswig-Holstein zeigt sich wenig von dem viel geforderten Umschwung. Die Zahl der zugelassenen Pkw hat Anfang 2018 im Land den Höchststand von mehr als 1,639 Millionen Fahrzeugen erreicht – das ist ein Plus von 15 Prozent seit 2008. Warum ist das so?