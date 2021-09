Kiel

Die Caterpillar-Beschäftigten wollen das Aus für ihre Standorte in Kiel, Henstedt-Ulzburg und Rostock nicht hinnehmen, das haben sie am Freitag bei der bislang größten Protestkundgebung seit der Entscheidung des US-Konzerns deutlich gemacht. In Kiel demonstrierten mehr als 1000 Menschen gegen die Schließungspläne. Die meisten davon Mitarbeiter, die ihre Wut laut und deutlich zeigten.

Die IG Metall Kiel-Neumünster hatte zu der Solidaritätskundgebung aufgerufen. Der mehrere Hundert Meter lange Protestzug führte die Teilnehmer am Nachmittag vom Exerzierplatz mit zwei Kundgebungen am Bootshafen und am Dreiecksplatz durch die Stadt. Neben Sprechchören waren unterwegs immer wieder markige Worte zu hören.

900 Arbeitsplätze in Kiel, Henstedt-Ulzburg und Rostock betroffen

„Dieser Konzern will euch nach eurem jahrzehntelangen Einsatz wie ein paar Eierdiebe vom Hof jagen – das werden wir uns nicht bieten lassen“, rief etwa Frank Hornschu vom Deutschen Gewerkschaftsbund Kiel-Region der Menge zu. Caterpillar hatte Anfang Juli mitgeteilt, dass der Bau von mittelschnelllaufenden Schiffsmotoren in Kiel und Rostock bis Ende 2022 eingestellt wird.

Lesen Sie auch Zum Nachlesen: Die Caterpillar-Demo im Liveticker

Das ist inzwischen zehn Wochen her, doch die Belegschaften sind immer noch stinksauer. Besonders darüber, dass weder der Betriebsrat noch der Wirtschaftsausschuss vorher informiert wurden. Mehr als eine siebenminütige Videokonferenz ohne Nachfragemöglichkeit gab es nicht. Betroffen sind mehr als 900 Arbeitsplätze.

Die Geschäftsführung schweigt. Zumindest gibt es laut Stephanie Schmoliner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster, aber inzwischen einen ersten Terminvorschlag vom Unternehmen, wie sie am Rande der Demo sagte. Ende September sollen Gespräche geführt werden. Einen Arbeitskampf, also Streik, schließt sie nicht aus. „Das würde das Unternehmen empfindlich treffen, Aufträge sind ja vorhanden“, sagte sie. Es komme darauf an, wie gesprächsbereit sich Caterpillar zeige.

Große Solidarität mit der Caterpillar-Belegschaft

Neben den Beschäftigten und deren Familien zeigten am Freitag auch zahlreiche Arbeitnehmer anderer Unternehmen ihre Solidarität. „Ich bin dem Aufruf gefolgt, weil die Entscheidung von Caterpillar völlig unbegründet ist“, sagte etwa Dennis Roden, der demonstrativ seine neongelbe Mitarbeiter-Jacke von Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) trug.

Lesen Sie auch Alles zum Thema Caterpillar

Auch er versteht nicht, dass die Motorensparte einfach eingestellt werden soll – ohne Versuch, sie zu verkaufen. Der 33-Jährige hat bei Caterpillar seine Lehre gemacht, musste den Friedrichsorter Standort 2015 im Zuge einer Restrukturierung verlassen. Er hofft, dass zumindest einige Caterpillar-Kollegen bei TKMS unterkommen, denn das Unternehmen will in den nächsten Jahren in Kiel investieren.

Auch am Straßenrand herrschte viel Verständnis für die Verzweiflung der Demonstranten. Als der Protestzug etwa am Dreiecksplatz stoppte, mussten auch zahlreiche Autofahrer warten. Ganz vorne in der Schlange der Handwerker Torsten Richau aus Schönkirchen, der zwar in den Feierabend unterwegs war, aber gern wartete. „Jeder braucht einen Job.“

Kämpfer: „Es geht um Industriestandort Kiel“

Konzernen wie Caterpillar sei ihr öffentliches Bild sehr wichtig, deshalb komme es auf solche Demonstrationen an, so Thilo Rohlfs (FDP). „Der gemeinsame Schulterschluss ist wichtig. Die Landesregierung steht an Ihrer Seite“, so der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Neben ihm zeigten zahlreiche Politiker ihre Unterstützung.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der nicht aufgeben will. „Es wird heute nicht das letzte Mal gewesen sein und es wird beinhart werden, aber wir werden etwas erreichen.“ Es ginge auch um die Zulieferer und deren Familien, darum, den Industriestandort Kiel zu erhalten. Caterpillar-Betriebsratsvorsitzender Thomas Stark sagte zum Schluss: „Was heute passiert, gibt uns richtig Kraft.“