Zurück ins Jahr 2004

Kiel

Man sei davon überzeugt, dass der Meisterbrief im Handwerk die beste Garantie für Qualitätsarbeit, Verbraucherschutz, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft sei, heißt es.

Betroffen von der Wiedereinführung der Meisterpflicht sind zwölf Gewerke: Der quantitativ bedeutsamste ist der „Fliesen-, Platten- und Mosaikleger“, aber auch der „Parkettleger“, „Betonstein- und Terrazzohersteller“, „Rollladen- und Sonnenschutztechniker“ sowie der „Orgel- und Harmoniumbauer“ stehen auf der Liste. In diesen Berufen soll es wieder verpflichtend sein, einen Meisterbrief zu haben, um einen Betrieb selbstständig zu führen.

Meisterpflicht : Bestandsschutz für bestehende Betriebe

Für bereits bestehende Betriebe ohne Meisterbrief soll Bestandsschutz gelten. 2004 war es ursprünglich das Ziel, Existenzgründungen im Handwerk zu erleichtern – was auch gelang. In 54 Gewerken fiel der Meisterzwang damals weg. 2003 gab es laut Zentralverband des Handwerks ( ZDH) in Deutschland etwa 12400 Fliesenleger. 2005, im Jahr nach der Liberalisierung der Handwerksordnung, waren es schon 38265 Betriebe, zuletzt waren 69363 registriert. Auch im Beruf des Parkettlegers hat sich die Zahl der registrierten Betriebe mehr als vervierfacht.

Arne Peters, Obermeister der Landesinnung für Parkett- und Fußbodentechnik, weist jedoch auf die gravierenden Folgen für die Branche hin: „Der wirtschaftliche Schaden dieses politischen Fehlers ist in Zahlen gar nicht zu messen.“ Deshalb ist Peters sehr zufrieden über die Ankündigung der Regierung und spricht von einer „Gerechtigkeitserfüllung“, für die man im Handwerk lange gekämpft habe.

Kunden sind skeptisch geworden

Auch in Kiel wird der Vorstoß der großen Koalition begrüßt. Fliesenleger Timo Ruszmann berichtet: „Die Kunden sind in den letzten Jahren sehr skeptisch geworden.“ Der 33-Jährige arbeitet als Meister im Kieler Betrieb „Langnau Fliesenverlegung GmbH“. Seiner Erfahrung nach sei der Meisterbrief stets eine Garantie für Qualität gewesen – denn Meister würden grundsätzlich eine gute Arbeit abliefern.

Bei anderen Betrieben ohne Meisterbrief sei das nicht von vorneherein gegeben – wobei Ruszmann betont: „Gesellen, die bei uns die Ausbildung gemacht und sich dann ohne Meisterbrief selbstständig gemacht haben, liefern auch eine wunderbare Arbeit ab.“ Trotzdem kritisiert er: Die vermehrten Existenzgründungen hätten auf dem Markt vor allem zu einer Überflutung von Betrieben geführt, „die wie aus dem Nichts aufgetaucht und wieder schnell verschwunden sind“. Ein Meister würde für die gesamte Branche einen Beitrag leisten.

Meister-Ausbildung allein ist keine Garaantie für gute Arbeit

„Die Ausbildung zum Meister ist noch keine Garantie für gute Arbeit, sondern die langjährige Berufserfahrung aus der Praxis“, sagt dagegen Dirk Fröhlich. Der 48-jährige Kieler arbeitet seit 30 Jahren als Bodenleger und hat im vergangenen Jahr den Betrieb „ Frank Rohde Bodenbeläge & mehr“ in Kiel übernommen – und zwar ohne Meisterbrief.

Auch ohne diesen Leistungsnachweis könne man Qualitätsarbeit abliefern. Aber auch er sieht die Imageschäden, die seine Branche in den vergangenen 15 Jahren hinnehmen musste: „Es tauchten auf einmal irgendwelche Hausmeisterfirmen auf, die alles angeboten haben, aber nichts konnten.“ So werde sich das neue Gesetz für den Markt auszahlen.

Bestandfestigkeit der Betriebe in den letzten Jahren gesunken

Andreas Katschke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck, sagt: „Es ist sehr gut, dass die GroKo gezeigt hat, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.“ Laut Katschke muss man zwischen weißen und schwarzen Schafen unterscheiden: Es gebe auch viele gut geführte Betriebe ohne Meisterbrief. Trotzdem hätten die vergangenen 15 Jahre gezeigt, dass sich die Zahl der Betriebe massiv erhöht habe, die Bestandsfestigkeit hingegen stark gesunken sei: „20 Prozent der neugegründeten Unternehmen sind im gleichen Jahr wieder vom Markt verschwunden.“ Davon hätten nur die Sachverständigen profitiert, die seit 2004 zu deutlich mehr Streitfällen gerufen worden seien.

