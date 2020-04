Metallindustrie rechnet mit Pleitewelle

Kiel

Rund ein Viertel der Unternehmen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie rechnet damit, in den kommenden sechs Monaten in die Insolvenz zu gehen. Mit dieser alarmierenden Nachricht eröffnete Nico Fickinger, Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, die jüngste Unternehmensumfrage des Verbandes.

Rund neun Prozent der Betriebe glauben gar, dass sie die kommenden zwei Monate nicht durchhalten können. Der Grund liegt keineswegs in den aktuellen Kontaktbeschränkungen, sondern in den Lieferketten, die zusammenbrechen, in den fehlenden Absatzmärkten für den Export und der angespannten Liquiditätslage vieler Unternehmen.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

53 Prozent planen jetzt Kurzarbeit

Etwa 130.000 Menschen arbeiten in der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland. 28 Prozent das Beschäftigen sind bereits in Kurzarbeit, so die Umfrage. 53 Prozent der Betriebe planen Kurzarbeit.

Weitere KN+ Artikel

„Der Abschwung ist wirklich drastisch. Drei Viertel der Unternehmen rechnen mit drastischen Umsatzeinbrüchen“, sagt Thomas Lambusch, Präsident von Nordmetall. Die Kapazitätsauslastung der Firmen sei auf 71,5 Prozent gesunken, im Krisenjahr 2009 kam sie immerhin noch auf 77,3 Prozent.

Lesen Sie auch:Billiges Öl setzt dem Nord-Ostsee-Kanal zu

Der Export ist weggebrochen

Fickinger erklärt, dass es in der Elektrotechnik noch relativ glimpflich aussehe, ebenso bei den Metallerzeugnissen. Doch Firmen, die als Gießereien für Metallerze tätig sind und Werften seien am schwersten betroffen. 25 Prozent der Betriebe fassen weiteren Personalabbau ins Auge.

Die Hauptursache liegt laut Fickinger darin, dass den Unternehmen der Export weitgehend wegbricht. Etwa 48 Prozent der Produkte aus der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie gehen in den Export, und die Absatzmärkte sind weitgehend weggebrochen, in Großbritannien oder Italien etwa.

Frühzeitig Schutzmaßnahmen ergriffen

Hinzu komme der Zusammenbruch der Lieferketten, weil die Zulieferer oft kaum noch produzieren. An den Kontaktverboten, die Branchen wie den Einzelhandel und die Gastronomie treffen, leidet die Industrie weniger.

„Wir haben uns frühzeitig auf Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise eingestellt, in der Produktion, aber auch viel Arbeit ins Homeoffice gelegt“, berichtet Lambusch, der auch Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Sear GmbH aus Rostock ist. „Doch die Produktivität ist gesunken, etwa im Außendienst, durch die zahlreichen Reisebeschränkungen, oder wenn am Heimarbeitsplatz Kinder betreut werden müssen.“

Auf Baustellen drücken die Abstandsregeln auf die Produktivität. „Weil Vertrieb kaum noch stattfindet, gibt es auch wenig Neugeschäft“, so Lambusch über die Lage in seinem Unternehmen, das stellvertretend für viele steht.

Hauptproblem wird Liquidität

Die politischen Reaktionen auf die Krise findet er ganz „in Ordnung“: „Die politischen Entscheidungen sind einigermaßen zügig getroffen worden.“ Auch mit den Entscheidungen zum Arbeitsschutz könne man leben, so Fickinger. Das Hauptproblem für die Firmen werde in den nächsten Monaten die Zahlungsunfähigkeit.

Für Lambusch gibt es einen Hoffnungsschimmer: „Wir haben als Industrie nach der Krise immerhin die Chance, verlorenen Umsatz wieder aufzuholen. Das ist im Tourismus ganz anders, da ist das Geschäft schlicht weggefallen.“

Mehr aus der Wirtschaft lesen Sie hier.