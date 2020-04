Möbelhäuser klagen für mehr Verkaufsfläche

Schleswig

Vier Antragsteller wenden sich gemeinsam gegen die 800-Quadratmeter-Regelung, wie Christine Nordmann, Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts Schleswig, erklärt. Es handele sich um die Möbelhäuser Kraft und Höffner sowie zwei Häuser der Sconto SB aus Schenefeld. Jetzt müsse die Landesregierung Schleswig-Holstein dazu Stellung nehmen; wie lange das Verfahren bis zu einer Entscheidung dauert, könne man noch nicht sagen.

In Hamburg will das Oberverwaltungsgericht noch in dieser Woche eine Entscheidung in einer ähnlichen Klage verkünden. In Bayern, wo striktere Regeln als in Schleswig-Holstein gelten, werden die Einschränkungen zumindest etwas gelockert, nachdem der dortige Verwaltungsgerichtshof eine Rüge erteilt hatte. Auch große Geschäfte können ab sofort wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken – diese Regelung gilt bereits in Schleswig-Holstein.

Zuvor hatte das höchste bayerische Verwaltungsgericht die 800-Quadratmeter-Regel als verfassungswidrig kritisiert, weil die Geschäfte in bestimmten Branchen wie dem Buchhandel auch mit mehr als 800 Quadratmeter Fläche öffnen durften.

