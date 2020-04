Moritz Günther: Bäcker nicht vergessen

Kiel

Moritz Günther hat es am Sonnabend das erste Mal ausprobiert: ein Drive-In, speziell für Backwaren. Direkt von einem Lkw der Bäckerei Günther wurden am Bootshafen in Kiel Brötchentüten an die Kundenschaft verkauft. Der Sinn dahinter? „Die Kunden wollen die Kontaktzeiten möglichst kurz halten, das geht so am besten“, erklärt der 38-jährige Chef.

Denn der Umsatz in vielen Filialen ist auch bei Günther gesunken, um die 30 Prozent insgesamt, wie er berichtet. Nicht nur, weil die Cafés schließen mussten und der Verkauf nur außer Haus geht. „Die Menschen kaufen Brot und Brötchen viel stärker im Supermarkt, kommen nicht unbedingt in die Filialen.“

Anzeige

Zuerst kam die Laufkundschaft

Das mit dem Drive-In sei schon ganz gut gelaufen, berichtet Günther weiter. Nur, dass eben doch nicht so viele Menschen am Sonnabend mit dem Auto vorfuhren, die meisten Kunden seien Laufkundschaft gewesen. Deshalb will er die Aktion am kommenden Donnerstag wiederholen: Von 12 bis 16 Uhr wird das Drive-In wieder vor dem Nordlicht am Bootshafen geöffnet.

Weitere KN+ Artikel

Überhaupt will Günther der Krise mit Ideen begegnen. Eine weitere ist der Onlineshop für Brötchen, Kuchen und eigentlich alle Backwaren. Die kann man im Netz bestellen und dann in der Filiale abholen. „In wenigen Tagen der neue Shop online“, berichtet er.

Damit will er versuchen, weggebrochenes Geschäft zu kompensieren: Fünf der 38 Filialen von Bäckerei Günther musste er schließen und auch Kurzarbeit einführen. Wobei Moritz Günther auch Kritik an die Politik richtet: „Wir Bäcker werden vergessen. Es wird viel über Einzelhandel und Gastronomie diskutiert, und wenn über Handwerker gesprochen wird, dann geht es meist um den Bau.“

Tücken bei den Liquiditätshilfen

Dabei seien natürlich auch die Bäcker Teil des Handwerks, ebenso wie sie zum Einzelhandel zählen und durch ihre Cafés auch zur Gastronomie. „Soll dann eine reduzierte Mehrwertsteuer auch für Bäcker gelten“, fragt Günther. „Wir sind auch von Umsatzeinbußen betroffen, aber wir leisten die Versorgung der Bevölkerung jeden Tag. Doch uns hat man nicht auf dem Schirm“, sagt er an die Landespolitik gerichtet.

Vor allem aber bemängelt er die Tücken bei den Liquiditätshilfen für Unternehmen. „Wir haben 2018 größere Investitionen getätigt“, sagt er mit Blick auf die neue, große Backstube und die Verwaltung in Wellsee. Dies sei auf EU-Ebene unterstützt worden. Bei der Beantragung des Darlehens hieß es dann, der Rahmen einer Förderung sei ausgeschöpft. Das könne doch nicht sein, sagt Günther und hofft auf ein Gespräch mit der Invesititonsbank SH, um doch noch Unterstützung zu bekommen.

Teils starke Umsatzeinbrüche bei Bäckern

Nicht nur bei Günther, bei vielen großen und kleinen Bäckereien sind die Umsätze seit Beginn der Pandemie zurückgegangen. „An einigen touristischen Standorten mit sehr hohem gastronomischen Anteil verzeichnen die Betriebe Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent“, sagt die Vorsitzende des Landesinnungsverbands des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein, Maren Andresen. „Es kann durchaus sein, dass wir in der Corona-Krise einige Betriebe verlieren werden.“ Noch gibt es 268 Bäckereien in Schleswig-Holstein.

Bei den Bäckereien falle das für viele Betriebe wichtige Cafégeschäft weg, sagt auch Andresen. Sie bestätigt: Der normale Verkauf von Brot und Brötchen sei vom Coronavirus betroffen. Wegen der Schutzmaßnahmen könnten in derselben Zeit nun nur weniger Kunden bedient werden. Gerade mittelgroße Bäckereien sind laut der Landesinnungsvorsitzenden deswegen auf zusätzliche staatliche Hilfe angewiesen.

Manchmal fehlen die Rohstoffe

Die Bäckereien selbst haben Schutzmaßnahmen ergriffen. Die ohnehin schon hohen Hygienestandards in den Betrieben seien zusätzlich durch Spuckschutze und Abstandsregelungen erweitert worden, sagt Andresen. Doch die Hälfte der Kosten in seinem Betrieb seien Personalkosten, gibt Moritz Günther zu Bedenken. Und die könne man nicht so einfach reduzieren.

Manchmal fehlen aber auch Rohstoffe, wie zum Beispiel Dinkelgries, der gerade knapp sei. Dann nehme er Produkte lieber kurzzeitig aus dem Progrtamm, anstatt auf andere Rezepte umzustellen.

Doch Günther will weiterkämpfen und durchhalten. Und sucht ständig nach neuen Geschäftsideen, wie den Drive-In am Bootshafen zum Beispiel. Wenn dieses Modell ins Laufen komme, will er es häufiger anbieten.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.