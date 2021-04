Stockelsdorf

Ob er mal ans Aufgeben gedacht hat? Malvin Neugebauer (28) zögert nicht: „Ich würde lügen, wenn ich nein sagen würde.“ Das Ganze zu beenden, ja, das war eine Option für den gelernten Veranstaltungskaufmann und sein Team. 2014 hatte Neugebauer mit einigen Kollegen in Stockelsdorf bei Lübeck die Eventagentur Brainchildz gegründet.

Jahrelang ging es für Brainchildz bergauf

Schnell gab es für das junge Unternehmen nur eine Richtung: aufwärts. Immer mehr Firmen betrauten die Agentur damit, Veranstaltungen zu konzipieren, zu organisieren und bis ins letzte Detail auch umzusetzen – inklusive Bühnentechnik und Catering mit eigenem Personal. Brainchildz brachte das UKSH-Jubiläum über die Bühne, Schiffstaufen im Ausland, Konzerte, zahllose Firmenfeiern.

„Anfang 2020 dachte ich: Das wird unser Jahr“, sagt Neugebauer. Den Rest kann man sich denken: Corona hat die Erfolgsgeschichte pulverisiert. Keine Firmenjubiläen, keine Konzerte, keine Veranstaltungen mit menschlichen Kontakten mehr. Wer braucht da noch eine Event-Agentur?

Wenn Brainchildz nicht sterben sollte, musste etwas Neues her. Viele Ideen spielt man durch, immer auch mit dem Gedanken, nicht nur sich zu retten, sondern auch anderen zu helfen. Bis schließlich entnervte Unternehmenschefs auf Brainchildz zukamen. Sie klagten über einen durch Kurzarbeit, Homeoffice oder andere Coronafolgen bedingten Durchhänger ihrer Belegschaft und stellten die Frage: „Habt ihr nicht eine Idee?“ Nach intensivem Brainstorming schälte sich eine heraus, die man auch „Präsentkorb 2.0“ nennen könnte: eine Geschenkbox, zum Verschicken, gefüllt mit regionalen Spezialitäten, die Firmen kaufen können, um ihren Beschäftigten in der Krise eine Freude zu machen. Und so heißt das Produkt dann auch: „Freudemacher“.

10.000 Boxen in einem Quartal

Der Start war erfolgversprechend: Allein im vierten Quartal orderten Firmen, Marketingagenturen – aber auch private Kunden – rund 10.000 Boxen, um in der Pandemie Dank und Wertschätzung auszudrücken. Oder um einfach mal aufzumuntern. Brainchildz kümmert sich um alles, was man neudeutsch „Fullfillment“ nennt: Beschaffung des Inhaltes, Bestücken der Boxen mit regionalen Produkten sowie individualisierten Grußkarten und natürlich die Zustellung.

Niederegger Marzipan, Schwartauer Konfitüre, Brüggen-Müsli und andere Spezialitäten aus dem Raum Lübeck: Noch ist das Sortiment regional etwas einseitig. Doch das wird nicht so bleiben. Neugebauer und sein Team wollen die „Freudemacher“ im ganzen Land verteilen, die Boxen mit Produkten bestücken, die speziell auf eine Region zugeschnitten sind. In der Pipeline sind etwas eine „Kiel-Box“, eine „Flensburg-Box“ und auch eine „Schleswig-Holstein-Box“. Darin sollen sich aber keineswegs nur bekannte regionale Marken finden, sondern auch Spezialitäten kleiner Hersteller, Händler und Manufakturen.

Freudemacher-Box ist eine Chance für bislang unbekannte Hersteller

Für die soll die Freudemacher-Box mehr sein als nur ein weiterer Absatzkanal. Neugebauer: „Die Boxen bieten gerade in diesen Zeiten eine große Chance, den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern.“ Dafür lassen die Päckchen viel Raum für kreative Ideen. Verschickt werden können ja nicht nur Produkte, die man auch so kaufen kann, sondern auch Probier-Sets oder Einladungen zu Online-Events mit dazu passenden Kleinigkeiten.

„Freudemacher ist kein abgeschlossenes Konzept“, sagt Neugebauer: „Wir sind offen auch für ausgefallene Ideen.“ Nicht nur Hersteller sind zum Mitmachen aufgerufen. Auch Händler mit eigenen Besonderheiten im Sortiment, soziale Einrichtungen, Tourismusagenturen oder die Kulturszene möchte Brainchildz gerne einbinden.

Gerade in der Krise, sagt Neugebauer, muss eine Region zusammenrücken, sich auf ihre Stärken besinnen. Die „Freudemacher“ sollen dazu einen kleinen Teil beitragen. „Alle fordern: Kauft lokal! Aber geordert wird dann meist doch online.“ Der Brainchildz-Gründer klingt entschlossen: „Das wollen wir ändern.“

"Freudemacher" kann das Kerngeschäft nicht ersetzen

Doch er macht sich nichts vor: Die Boxen werden niemals das Kerngeschäft kompensieren, das Brainchildz durch Corona weggebrochen ist. Von den 13 Beschäftigten vor der Pandemie sind derzeit noch acht an Bord, meist in Kurzarbeit. Auch einer der Gründer schied im vergangenen Jahr aus.

Weiter ging es trotzdem, auch weil die Flensburger Agenturgruppe Hochzwei als strategischer Partner gewonnen werden konnte. Gesellschafter von Hochzwei sind seit 2019 die Kieler Nachrichten, die Kieler Verlegerfamilie Heinrich sowie die Madsack-Mediengruppe.

Geplant sind auch Spendenaktionen

Aktuell werden bereits mehr als die Hälfte der Boxen für Kunden individuell zusammengestellt, Inhalte ausgetauscht, Wunsch- oder Eigenprodukte aufgenommen. Geplant sind auch Freudemacher-Spendenaktionen etwa für die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Neugebauer ist zuversichtlich, hierfür einen gemeinnützigen Partner zu finden.