Karlsruhe/Kiel.

Laut Urteil darf die Gebühr allerdings nur so hoch sein, wie die tatsächlich entstandenen Kosten (Az. XI ZR 768/17). Geklagt hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen eine Sparkasse im schwäbischen Günzburg. Ein Kunde hatte sich beschwert, weil die Buchung am Schalter dort je nach Kontomodell einen oder zwei Euro kostet.

„Die Förde Sparkasse begrüßt das Urteil“, sagt Sprecher André Santen. Es schaffe Klarheit sowohl für Kunden als auch für Banken und Sparkassen. „Es verdeutlicht zum einen, dass Finanzdienstleistungen Kosten verursachen und somit einen Preis haben, und fordert zum anderen Transparenz für diese Bepreisung ein.“

Sieben Prozent der Kunden gehen an die Kasse

Bei der Förde Sparkasse fallen lediglich beim sogenannten „Classic Konto“ Kosten für einzelne Buchungen an. Das heißt, für Ein- und Auszahlungen am Automaten oder am Schalter wird genauso wie für eine Überweisung eine Gebühr von 30 Cent berechnet. Bei Pauschalkonto-Modellen ist das alles inklusive.

„Lediglich sieben Prozent aller Ein- und Auszahlungen werden von unseren Kunden noch am Schalter durchgeführt“, sagt Santen. Laut einer Befragung der Deutschen Bundesbank, die alle drei Jahre das Zahlungsverhalten untersucht, heben 84 Prozent der Deutschen am Automaten ihr Geld ab und nur 14 Prozent am Schalter.

Gebühren schwanken zwischen Instituten und Kontomodellen

Bei der Sparkasse Südholstein sind es rund 16 Prozent. „Wir bieten unseren Privatkunden in erster Linie Giro- Kontomodelle mit Pauschalpreisen, in denen Ein- und Auszahlungen auch an der Kasse inklusive sind“, so Imke Gernand. Bei Kunden mit Online-Konto wird hierfür laut Preisaushang 2,50 Euro erhoben, beim Modell „Privat individuell“ 50 Cent.

In den Komfort-Kontomodellen der Kieler Volksbank sind die Ein- und Auszahlungen am Schalter inklusive, bei den Aktiv-Varianten kosten sie 1,90 Euro, heißt es im Preisaushang. „Wir verstehen uns als Qualitätsanbieter und sind überzeugt, dass unsere Kontopakete und Leistungen und insbesondere unsere persönlichen Dienstleistungen vor Ort auch einen Mehrwert haben – von Mensch zu Mensch“, sagt Vertriebsleiter Sebastian Heinz. Kunden zeigten Verständnis dafür, dass das anders als Online- oder Selbstbedienungsangebote bepreist werde.

PSD Bank und Deutsche Bank erheben keine Gebühr

Für Kunden der PSD Bank sind die Ein- und Auszahlungen auf eigene Konten kostenfrei. Etwa 30 Personen nutzen täglich diese Möglichkeit am Schalter. Dennoch begrüßt das Institut das Urteil. „Stellt es doch klar, dass Dienstleistung durchaus seinen Wert hat und damit auch ein Entgelt dafür in Ordnung ist“, sagt Vorstand Michael Kunkel.

Bei der Postbank ist das Einzahlen auf Girokonten für alle Kunden kostenfrei, egal ob am Schalter oder am Automaten. Der Gang zum Schalter, um Geld zu holen, kostet bei den meisten Kontomodellen keine Gebühr. Ausnahme ist das Online-Konto „Giro direkt“, hier kassiert die Postbank dafür 1,50 Euro.

Bei der Commerzbank kostet das beim 0-Euro-Konto und Startkonto ebenso viel, bei anderen Kontomodellen nichts. Bei der Deutschen Bank ist der Service für Scheine unabhängig von Kontomodell kostenfrei.

Das gilt auch für Kleingeld in „haushaltsüblichen Mengen“ von 50 Münzen am Tag. Bei mehr als fünf Rollen pro Monat berechnet sie 30 Cent.

Verbraucherzentrale : Bis zu fünf Abhebungen sollten kostenlos sein

„Ich finde es diskussionswürdig, dass diese Frage überhaupt gerichtlich geklärt werden muss, solange Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist“, sagt Michael Herte, Finanzexperte der Verbraucherzentrale. „Das zeigt, dass hier ein Paradigmenwechsel vorbereitet wird.“ Aus Sicht der Verbraucherzentrale sollten drei bis fünf Barauszahlungen im Monat kostenfrei sein.

Positiv bewertet Herte die Einschränkung der Richter, dass ein Entgelt, nicht über die Kosten hinausgehen darf, die der Bank durch die Schalternutzung entstehen. Andere Kosten wie für Personal allgemein, Schulungen oder Geräte dürfen dem Kunden nicht aufgebrummt werden. Nun sei abzuwarten, wie das bemessen werde und wie transparent Banken damit umgingen.

Wann sind Gebühren unzulässig?

„Eine Gebühr ist immer dann nicht okay, wenn die Bank gesetzlich dazu verpflichtet ist, etwas zu tun“, sagt Michael Herte von der Verbraucherzentrale. Das gilt zum Beispiel für die Änderung von Freistellungsaufträgen oder das Verbuchen eingehender Raten für Baudarlehen. Unzulässig ist ein Entgelt außerdem dann, wenn eine Bank überwiegend eigenes Interesse bei einer Handlung wahrnimmt. Hierzu zählt beispielsweise die Wertermittlung einer Immobilie, auch für die Berechnung von Privatdarlehen darf die Bank kein Geld verlangen (AZ XI ZR 405/12).