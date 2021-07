Kiel

730 Caterpillar-Beschäftigte an den Standorten Kiel und Henstedt-Ulzburg stehen vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes – und die Parteien auf Kommunal- und Landesebene schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Der Ruf nach Solidarität mit der Belegschaft wird laut, aber auch die Kritik am politischen Gegner.

Das Aus bei Caterpillar sei ein Schock, nun müsse alles für die Beschäftigten getan werden, teilen die Parteien fast unisono mit. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Stein sieht eine Mitverantwortung bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der sei von den Sozialdemokraten immer wieder aufgefordert worden, die „vielerorts kriselnde maritime Industrie in Deutschland zu unterstützen“, so Stein. Passiert sei nichts.

SPD fordert Caterpillar-Initiative vom Land Schleswig-Holstein

Laut Christina Schubert, wirtschaftspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Kieler SPD, sei es wichtig, „dass die Entwicklung der neuen Industriefläche in Friedrichsort nun mit höherem Tempo vorangetrieben wird. Wir werden in Kiel das modernste und attraktivste Industriegebiet in Schleswig-Holstein schaffen“, teilt Schubert mit, kritisiert aber auch die Landesregierung: „Bisher scheint das Interesse an Friedrichsort und den Unternehmen dort nicht sehr ausgeprägt. Das muss dringend anders werden.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD-Landtagsfraktionschefin Serpil Midyatli fordert Initiativen auf Landesebene. „Wenn ich mir anschaue, wie Manuela Schwesig, Peter Tschentscher oder Stefan Weil das in anderen Bundesländern machen, dann muss auch aus Schleswig-Holstein mehr gehen.“

Die Kieler CDU nimmt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ins Visier. Politik und Verwaltung müssten einen Schwerpunkt auf den Wirtschaftsstandort setzen, sagt der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide und ätzt: „Mit Fahrradwegen allein kann man in Kiel aber keine Arbeitsplätze halten und schaffen.“

CDU: Kiel hat Jahre des Aufschwungs nicht genutzt

Der Oberbürgermeister sei zwar Wirtschaftsdezernent, das sei aber nicht spürbar. „Kiel hat die vergangenen Jahre des Aufschwungs nicht nutzen können, um die Industrie und das produzierende Gewerbe zu stärken.“

Von der Heide zählt Beispiele auf: Die Verkehrsführung in der Landeshauptstadt erschwere die Logistik, im Gewerbegebiet Grasweg sei die Straße für den Lastenverkehr zugunsten eines Fahrradweges verengt worden, und die Entwicklung neuer Gewerbeflächen dauere zu lange. „Es kann nicht sein, dass heute überhaupt noch nicht absehbar ist, wann sich auf dem MFG-5-Gelände die ersten Unternehmen ansiedeln können“, so Tobias von der Heide.

Lesen Sie auch Aus für Kieler Traditionsstandort: Caterpillar-Belegschaft enttäuscht und verärgert

„Die Zeit der Schönwetter- und Wohlfühlpolitik ist vorbei. Jetzt geht es darum, Arbeitsplätze zu erhalten und die ideologischen Stellvertreterkriege auf anderen Politikfeldern einzustellen“, so der Kieler SSW-Fraktionsvorsitzende Marcel Schmidt.

Die Entscheidung von Caterpillar habe auch in Sachen Gewerbegebiet Kiel-Friedrichsort und der darin liegenden Festung Friedrichsort für einen Rückschlag gesorgt. „Wir fordern Oberbürgermeister Ulf Kämpfer auf, unverzüglich die Konsequenzen aus der Caterpillar-Entscheidung für das Industriegebiet prüfen zu lassen und die Fraktionen an der Weiterentwicklung zu beteiligen“, so Schmidt.